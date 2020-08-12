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12 августа 2020, среда, 08:01 138
Экономика 2020-08-12T12:45:05+03:00
Українські Новини
Фермеры снижают цены на морковь: сколько стоит овощ на рынках

Фермеры снижают цены на морковь: сколько стоит овощ на рынках

Елена Новикова
Цены, Фермеры, Морковь, Цены на продукты, цены на овощи, цены на морковь
Цены на морковь. Фото: pixabay
Цены на морковь. Фото: pixabay

В то время, как ранее морковь ранних сортов поднялась в цене до $0,29-0,37/кг, рост предложения спровоцировал удешевление моркови на украинском рынке. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Прошлая неделя на рынке моркови в Украине завершилась установлением ценового диапазона 6-9 грн/кг ($0,22-0,33/кг), но уже с начала текущей этот диапазон снизился до 5-7 грн/кг ($0,18-0,25/кг), в зависимости от качества и объема партии продукции. При этом спрос на морковь сохраняется стабильно высоким, а уменьшение ранее установленных цен производители используют как инструмент увеличения объемов партий при продаже имеющейся продукции. 

Такое развитие ситуации в сегменте моркови аналитики объясняют постепенным увеличением предложения продукции на рынке, чему способствуют благоприятные погодные условия в основных регионах производства, а также переход на торговлю исключительно средними сортами моркови, уборка которых вышла на пик активной фазы.

Если же сравнить ситуацию на рынке моркови с прошлым годом, то в нынешнем сезоне фермеры пока довольны ходом развития событий. В 2019 году в этот отрезок времени оптовые партии моркови в Украине поступали в продажу по 4,5-6 грн/кг ($0,16-0,22/кг), а темпы реализации отмечались как сдержанные.

Аналитики не исключают, что еще до конца августа текущего года цены в этом сегменте в Украине могут опуститься до прошлогодних показателей, но только в случае сохранения благоприятных погодных условий, которые будут способствовать продолжению уборки урожая моркови средних сортов в хозяйствах. В случае, если погодные условия все же будут ухудшаться, на рынке этих корнеплодов могут наблюдаться и изменения цен в сторону повышения.

При этом, по словам аналитиков, закрепления высоких цен на морковь в Украине в ближайшие месяцы не ожидается.

Как сообщали Українські Новини, из-за карантина фермер выбросил тонны моркови на свалку под Киевом.

Ранее стоимость арбузов на рынке начала резко снижаться, но ягода все еще дороже, чем в середине июля 2019 года.

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