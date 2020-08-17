+54,4 градуса: в Долине Смерти зафиксировали самую высокую температуру на Земле

В национальном парке Долина Смерти (штат Калифорния) исследователи зафиксировали самую высокую температуру в истории наблюдений — +54,4 градуса по Цельсию. Об этом пишет BBC Украина.

Новый температурный рекорд уже подтвердили в Национальной погодной службе США.

Повышение температуры зафиксировали на фоне сильной волны жары на западном побережье США.

Из-за таких аномальных погодных условий из строя даже вышла одна из электростанций в Калифорнии. Предыдущий температурный рекорд зафиксировали в Долине Смерти в 2013 году. Тогда рекордная температура составляла +54 градуса по Цельсию.

Есть предположение, что в 1913 году в той же долине наблюдалась еще большая жара — 56,6 градусов, но этот вопрос является предметом споров и не имеет подтверждения.

Метеоисторик Кристофер Берт говорит, что данные о температуре из других регионов за 1913 год указывают на то, что такой высокой температуры в Долине Смерти в том году быть не могло.

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили о катаклизмах ближайшие 30 лет.



Кроме того, из-за глобального потепления начала зеленеть Антарктида.

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