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09 мая 2020, суббота, 05:50 24 Инфографика
Жизнь 2020-05-09T07:45:02+03:00
Українські Новини
Экстремальная жара: синоптики дали неутешительный прогноз на 50 лет

Экстремальная жара: синоптики дали неутешительный прогноз на 50 лет

Надежда Комендантова
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Жара. Фото: bun.com.ua
Жара. Фото: bun.com.ua

В то время, как после рекордно теплой зимы и жаркого засушливого начала весны ее последний месяц ожидается с аномальными перепадами температур и резкими  сменами погоды, согласно исследованию ученых, если наша планета продолжит нагреваться такими же темпами в течение следующих 50 лет, более 3 миллиардов человек могут оказаться в районах, слишком жарких для людей.

Так, в течение тысячелетий люди жили в узкой "климатической нише", где средние температуры идеальны для процветания общества и благоприятных условий для выращивания продуктов питания и содержания скота. Сейчас большинство населения мира проживает в районах со среднегодовой температурой от 11 до 15°C. Меньшее количество людей проживает в районах с температурой от 20 до 25° C, пишет Метеопрог со ссылкой на CNN.

Сообщается, что в выводах, опубликованных в "Записках Национальной академии наук США", международная команда археологов, климатологов и экологов заявила, что если выбросы парниковых газов, удерживающие тепло, продолжатся нынешними темпами, к 2070 году миллиардам человек придется жить в условиях экстремальной жары.

Изменения климата. Инфографика: pnas.orgИзменения климата. Инфографика: pnas.org

Исследование показало, что на каждый 1°C потепления 1 миллиарду человек нужно будет либо мигрировать в более прохладные районы, либо адаптироваться к экстремальным условиям жары. Тим Колер, археолог из Вашингтонского университета и соавтор исследования, сказал, что эти выводы можно рассматривать как наихудший сценарий или "обычный бизнес-сценарий "того, что может произойти, если мы не изменим нашего пути".

Изменения климата. Инфографика: pnas.orgИзменения климата. Инфографика: pnas.org

Одним из самых жарких мест на Земле является регион Сахары в Африке, где среднегодовая температура превышает 29°C. Эти экстремальные условия охватывают 0,8% земной площади. Исследователи заявили, что эти области экстремальной жары, как ожидается, распространятся на 19% поверхности Земли, затронув 3,5 миллиарда человек к 2070 году. Регионы, которые могут быть затронуты, включают в себя районы Африки к югу от Сахары, Южной Америки, Индии, Юго-Восточной Азии, Аравийского полуострова и Австралии.

Изменения климата. Инфографика: pnas.orgИзменения климата. Инфографика: pnas.org

Но есть надежда на лучшее. Ученые заявили, что благодаря быстрому и значительному сокращению глобальных выбросов углерода количество людей, которые подвергнутся воздействию чрезвычайно жарких условий, может быть уменьшено вдвое.

Как сообщали Українські Новини, климатолог дала прогноз на десятилетие с адской жарой с ураганами и засухами.  

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой. Также из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

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