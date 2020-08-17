Зеленский изменил состав СНБО

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вице-премьер-министра - министра стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Ольгу Стефанишину, главу Национального банка Кирилла Шевченко и главу Службы внешней разведки Валерия Кондратюка.

Об этом говорится в указе №324 от 17 августа, передают Українськi Новини.

При этом Президент вывел из состава СНБО экс-вице-премьера по евроинтеграции Вадима Пристайко, экс-главу НБУ Якова Смолия и экс-главу СВР Валерия Евдокимова.

Как сообщали Українськi Новини, тем временем, заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова за июнь составила 47,1 тыс. гривен.

А за июль Секретарь СНБО Данилов в июле получил зарплату меньше, чем некоторые его заместители.

Тем временем, Алексей Данилов в мае заработал 47 113 гривен, также было высчитано 9 187 гривен налогов и сборов.

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