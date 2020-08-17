Зеленський змінив склад РНБО

Президент Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) віцепрем'єр-міністра - міністра стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанишину, главу Національного банку Кирила Шевченко і главу Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка.

Про це сказано в указі №324 від 17 серпня, передають Українські Новини.

При цьому Президент вивів зі складу РНБО ексвіцепрем'єра з євроінтеграції Вадима Пристайка, ексголову НБУ Якова Смолія та ексголову СВР Валерія Євдокимова.

Як повідомляли Українськi Новини, за липень Секретар РНБО Данілов отримав зарплату меншу, ніж деякі його заступники.

Раніше в РНБО запропонували Білорусі екстрадувати найманців "ПВК Вагнера" в Україну.

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