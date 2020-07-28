Ryanair запускает рейсы из Одессы в Афины и Барселону

Авиакомпания-лоукостер Ryanair анонсировала о о запуске новых рейсов из Одессы в Афины и Барселону. Об этом сообщает avianews.

Отмечается, что новые рейсы запустят их в октябре 2020 года.

Ryanair будет летать в эти города из Одессы один и два раза в неделю соответственно.

Рейсы Одесса-Афины будут выполняться по субботам, в некоторые недели также по вторникам.

Полеты Одесса-Барселона внесены в расписание по вторникам и субботам.

С учетом ранее анонсированных и запущенных маршрутов сеть Ryanair из Одессы будет включать 12 городов: Берлин, Афины, Будапешт, Болонья, Бергамо, Рим, Гданьск, Катовице, Краков, Познань, Вроцлав, Барселона.

Минимальная заявленная цена авиабилетов с учетом перевозки небольшого места ручной клади с габаритами до 40х25х20 см стартует от 979 грн в одну сторону.

Как сообщали Українські Новини, Ryanair пообещал вернуть деньги за билеты до конца июля.

Тем временем, Ryanair может закрыть 3 базы в Германии из-за отказа пилотов от сокращения зарплат.

Также, Италия продлила разрешение для Ryanair на полеты в Украину до конца осени.