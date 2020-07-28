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28 июля 2020, вторник, 14:29 475
Мир 2020-07-28T14:45:02+03:00
Українські Новини
Ryanair запускает рейсы из Одессы в Афины и Барселону

Ryanair запускает рейсы из Одессы в Афины и Барселону

Елизавета Кесельман
Одесса, Барселона, Афины, Ryanair, Лоукостер, открытие границ
Ryanair. Фото: ryanair.com
Ryanair. Фото: ryanair.com

Авиакомпания-лоукостер Ryanair анонсировала о о запуске новых рейсов из Одессы в Афины и Барселону. Об этом сообщает avianews. 

Отмечается, что новые рейсы запустят их в октябре 2020 года.

Ryanair будет летать в эти города из Одессы один и два раза в неделю соответственно.

Рейсы Одесса-Афины будут выполняться по субботам, в некоторые недели также по вторникам.

Полеты Одесса-Барселона внесены в расписание по вторникам и субботам.

С учетом ранее анонсированных и запущенных маршрутов сеть Ryanair из Одессы будет включать 12 городов: Берлин, Афины, Будапешт, Болонья, Бергамо, Рим, Гданьск, Катовице, Краков, Познань, Вроцлав, Барселона.

Минимальная заявленная цена авиабилетов с учетом перевозки небольшого места ручной клади с габаритами до 40х25х20 см стартует от 979 грн в одну сторону.

Как сообщали Українські Новини, Ryanair пообещал вернуть деньги за билеты до конца июля. 

Тем временем, Ryanair может закрыть 3 базы в Германии из-за отказа пилотов от сокращения зарплат. 

Также, Италия продлила разрешение для Ryanair на полеты в Украину до конца осени.

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