В трех районах Ровенской области перестал ездить общественный транспорт из-за отнесения к "красной зоне"

В Дубно, Ровненском и Костопольском районах Ровненской области полностью прекращены перевозки в общественном транспорте в связи с отнесением этих территорий к "красному уровню" эпидемиологической опасности из-за коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Ривненской областной госадминистрации, передают Українськi Новини.

"Сегодня некоторые перевозчики вышли на маршруты в "красной зоне". После проведения разъяснительной работы пассажирские перевозки были приостановлены", - говорится в сообщении.

Для служебной перевозки медработников и работников критической инфраструктуры, обеспечивающих функционирование важных объектов области, обеспечены спецперевозки.

Ривненская обладминистрация ставит перед Национальной службой здоровья и Министерством здравохранения вопрос о возможности открытия медицинских учреждений второй волны для лечения больных коронавирусом.

Как сообщали Українськi Новини, с 17 августа минимум на 14 дней 8 административных территорий отнесены к категории регионов с "красным" уровнем эпидемической опасности.

Кроме того, с сегодняшнего дня Киев находится в "желтой" зоне карантина.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости