В Киевском метрополитене успешно протестировали 4G. На каких станциях появится мобильная связь

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" (ЧАО "ВФ Украина", ранее – "МТС-Украина", Киев) провел тестирование 4G-сети в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен".

Об этом говориться в сообщении на сайте компании, передают Українські Новини.



"Vodafone Украина" провел успешное тестирование сети 4G в метрополитене Киева. В течение нескольких дней 4G начнет появляться, начиная со станции "Академгородок" и в тоннеле в сторону станции "Житомирская", затем – в несколько этапов – и на остальных станциях. Всего же, по планам, в первом полугодии сеть появится на девяти станциях и в прогонах между ними. Полностью 4G-интернетом метрополитен Киева покроют до конца 2020 года", - говорится в сообщении.



Заместитель генерального директора компании Андрей Большаков отметил, что компания ожидает принятия тарифов на доступ к инфраструктуре Киева, а также, в частности к инфраструктуре КП "Киевский метрополитен", которое запланировано на 12 марта.



"В случае положительного решения, сможем приступить к полной реализации проекта сразу после подписания договора. В противоположном случае, сроки проекта могут сдвинуться", - отметил он.



Как сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена запустить 4G-связь на 8 станциях метро в марте.



Администрация отмечает, что в марте запланирован запуск 4G на станциях "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Сырец", "Дорогожичи", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь".



На всех станциях метро связь появится в конце 2020 - начале 2021 года.





