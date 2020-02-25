подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.15 26.6
˟
25 февраля 2020, вторник, 18:47 24
Общество 2020-02-25T18:47:59+02:00
Українські Новини
В Киевском метрополитене успешно протестировали 4G. На каких станциях появится мобильная связь

В Киевском метрополитене успешно протестировали 4G. На каких станциях появится мобильная связь

Валерия Драгомирова
Vodafone Украина, Киевский метрополитен, Мобильная связь, 4G-связь
Метрополитен. Фото: Facebook/КП
Метрополитен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" (ЧАО "ВФ Украина", ранее – "МТС-Украина", Киев) провел тестирование 4G-сети в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен".

Об этом говориться в сообщении на сайте компании, передают Українські Новини.

"Vodafone Украина" провел успешное тестирование сети 4G в метрополитене Киева. В течение нескольких дней 4G начнет появляться, начиная со станции "Академгородок" и в тоннеле в сторону станции "Житомирская", затем – в несколько этапов – и на остальных станциях. Всего же, по планам, в первом полугодии сеть появится на девяти станциях и в прогонах между ними. Полностью 4G-интернетом метрополитен Киева покроют до конца 2020 года", - говорится в сообщении.

Заместитель генерального директора компании Андрей Большаков отметил, что компания ожидает принятия тарифов на доступ к инфраструктуре Киева, а также, в частности к инфраструктуре КП "Киевский метрополитен", которое запланировано на 12 марта.

"В случае положительного решения, сможем приступить к полной реализации проекта сразу после подписания договора. В противоположном случае, сроки проекта могут сдвинуться", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена запустить 4G-связь на 8 станциях метро в марте.

Администрация отмечает, что в марте запланирован запуск 4G на станциях "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Сырец", "Дорогожичи", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь".

На всех станциях метро связь появится в конце 2020 - начале 2021 года.


Больше новостей о: Vodafone Украина Киевский метрополитен Мобильная связь 4G-связь

ЕСПЧ окончательно признал украинский закон "О люстрации" нарушающим права человека
В Киев из "короновирусной" Италии за день прилетело 635 граждан
Новости
В Раде предлагают проводить заседания на русском языке 18:55
В Киевском метрополитене успешно протестировали 4G. На каких станциях появится мобильная связь 18:47
Мошенники пытались продать должности житомирского и николаевского губернаторов за несколько миллионов 18:24
Суд арестовал на два месяца 4 подозреваемых в участии в массовых беспорядках в Новых Санжарах 18:21
В Интернете появилось видео псевдомитинга у здания налоговой в Киеве, – СМИ 18:19
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
Министр здравоохранения объяснила разницу между обсервацией и карантином 22:17
В Киев из "короновирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
Скриншот: YouTube/ EuroNews
В Италии от коронавируса умерло уже трое: люди в панике штурмуют магазины и скупают продукты 08:51
Скриншот видео с концерта facebook.com/dubinskyi
Дубинский обнародовал видео на котором якобы сын Порошенко на концерте называет себя русским 09:50
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
Лещенко получил в феврале 332 тысяч гривен зарплаты в "Укрзализныце" 17:29
Экс-командир элитного воинского подразделения Грузии
Люди Порошенко предлагали мне назвать историю со снайперами на Майдане выдумкой Кремля, - грузинский офицер 11:21 Видео
Апелляционный суд подтвердил восстановление Насирова в должности главы ГФС 11:00
Зеленский предложил Ахметову купить государственные шахты 14:20
больше новостей
Госпогранслужба будет проверять температуру пассажиров на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Польшей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok