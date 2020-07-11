Как 4G и 5G влияет на организм: ученые провели исследование

В то время, как в Украине петиция, утверждающая, что технология 5G опасна для здоровья, набрала необходимое для рассмотрения количество голосов, биологи выяснили, какое воздействие оказывают радиоволны на эмбрионы рыб. Оказалось, они существенно не влияют на уровень смертности, морфологию и реакцию на свет, но немного подавляют сенсомоторные функции. Как это скажется на взрослых особях, еще предстоит выяснить.

Как пишет Naked Science, для эксперимента группа ученых из Университета Орегона поместила в камеру, построенную из клетки Фарадея, икру данио-рерио, популярных аквариумных рыбок. К камере присоединили антенну и передатчик, который излучал радиоволны частотой 3.5 ГГц (она используется для работы сетей 4G и 5G). Чтобы лабораторные условия не повлияли на развитие эмбрионов, ученые следили за температурой (28-29 градусов Цельсия) и уровнем воды (минимум пять миллиметров над икринками) в емкости. Результаты опубликованы в журнале PLOS ONE.

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Начиная с шестого часа после оплодотворения образцы подвергались воздействию волн в течение 42 часов. Еще три дня их изучали на предмет возможных изменений. Анализ показал, что существенного влияния на смертность и морфологию не было. Облучение не повлияло на способность образцов реагировать на свет ни в светлой, ни в темной фазе. Но обнаружилось умеренное торможение реакции испуга, что говорит о некоторых сенсомоторных нарушениях. По мнению авторов, это может служить ранним маркером расстройств нервно-мышечной системы, которые проявятся уже у взрослых особей.

Камера для эмбрионов. (A) передатчик производит сигнал на частоте 3.5 ГГц, который передан в клетку Фарадея через антенну. В клетке находятся 6 пластин, которые поддерживают температуру. Стрелки представляют направление В) вид пластины сверху (слева) и увеличенный вид каждой скважины сбоку (справа). Каждая скважина содержит ~ 3 мл эмбриональной среды и 50 эмбрионов. C) экспериментальная технологическая схема, изображающая начало воздействия, конец воздействия и время сбора данных / © PLOS ONE



Результаты сильно отличаются от тех, что показало предыдущее исследование. Согласно ему, воздействие на эмбрионы аквариумных рыбок радиоволнами с частотой 100 МГц приводит к задержке в развитии. Такую разницу можно объяснить временем начала тестов (в старом эксперименте воздействие волнами начали сразу после оплодотворения, а не спустя шесть часов), так как на ранних стадиях развития эмбрионы более чувствительны, а частота 100 МГц, возможно, была существенно биологически активнее, чем 3,5 ГГц.

Группа использовала искусственно завышенный уровень сигнала, чтобы с большей вероятностью обнаружить последствия облучения. Радиочастотное воздействие 8.27 Вт/кг примерно в 200 раз больше, чем то, которое человек получает через мобильный телефон, и в 100 раз больше того, какое мы можем получить при общем облучении населения. Отсутствие крупномасштабных эффектов даже при таком высоком уровне сигнала показывает, что для людей воздействие на частоте 3,5 ГГц, скорее всего, окажется доброкачественным.

Ученые отмечают, что их выводы пока неполные. "Возможно, любые эффекты радиоизлучения, обнаруженные в нашем исследовании, могли быть преходящими, и эмбрионы могли восстановиться или адаптироваться к статическому сигналу между концом воздействия (через 48 часов после оплодотворения) и экспериментальными измерениями (спустя 120 часов после оплодотворения)", — говорят авторы. В будущих исследованиях они собираются имитировать сигналы мобильной сети с более длительным воздействием и быстрым модулированием частоты волн. Кроме того, в планах изучить эффекты радио- и других типов излучения или химических стрессоров на эмбриональную физиологию.

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