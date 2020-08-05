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05 августа 2020, среда, 20:54 59
Силовые структуры 2020-08-05T21:00:01+03:00
Українські Новини
СБУ задержала экс-боевика батальона "Восток", который участвовал в боях в районе Донецкого аэропорта

СБУ задержала экс-боевика батальона "Восток", который участвовал в боях в районе Донецкого аэропорта

Ирина Николенко
СБУ, Боевики, Донецкая область, Донецкий аэропорт, Задержание боевика
СБУ задержала экс-боевика батальона
СБУ задержала экс-боевика батальона "Восток". Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области бывшего боевика незаконных вооруженных формирований, который участвовал в боевых действиях против подразделений антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передают Українські Новини.

Правоохранители установили, что в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился в ряды так называемого "батальона Восток". На "должности" пулеметчика он находился на позициях боевиков в районе Донецкого аэропорта, а также Авдеевки и Песках.

"В 2015 году злоумышленник оставил группировки и выехал на территорию РФ, где скрывался от правосудия", – говорится в сообщении.

Бывшего боевика после того, как он скрыто прибыл на подконтрольную украинской власти территорию, задержали.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Українські Новини сообщали, в Киеве задержали бывшего боевика так называемого вооруженного формирования "Самооборона Крыма".

Служба безопасности задержала так называемого куратора руководителей самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Также Служба безопасности Украины установила, что социальные выплаты получали боевики так называемой "Донецкой народной республики".

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