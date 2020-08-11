Эксперты рассказали о пользе камбалы и как ее готовить

Во вторник, 11 августа, в 10:00 на "Интере" выйдет новый выпуск ток-шоу, посвященный камбале. Ведущий Александр Лукьяненко вместе с экспертами "Полезной программы" будут разбираться, чем полезна эта рыба, как ее правильно выбрать и что из нее лучше приготовить.

Об этом пишет пресс-служба "Интера".

Камбаловые – это семейство плоских рыб, насчитывающее более ста видов, в том числе таких, как морская камбала, палтус, глось и черноморский калкан. Мясо этих рыб содержит всего 3% жира, поэтому идеально подходит для диетического питания. Кроме того, камбала является рекордсменом по содержанию йода, селена, фосфора и кобальта, поэтому врачи советуют обязательно включать ее в рацион питания как взрослых, так и детей.

"Главный полезный компонент этой рыбы – белок, который состоит из комплекса аминокислот, необходимых для формирования мышц, внутренних органов и мозга, – рассказывает диетолог Ольга Безуглая. – Этот рыбий белок, в отличие от белка из мяса животных, быстро усваивается в организме. Также мясо камбалы богато омега-3-ненасыщенными жирными кислотами и витаминами А, В, Е, а высокое содержание калия, кальция, фосфора, магния в рыбе способствует росту зубов, волос и ногтей. Нежное полезное мясо камбалы имеет низкую жирность, поэтому его можно вводить в рацион малыша с 8-месячного возраста".

От чего зависит вкус камбалы? Какая рыба полезнее – запеченная или сушеная? На что стоит обращать внимание, чтобы выбрать качественный продукт? Как избавиться от слизи и горечи камбалы? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты "Полезной программы": эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко, диетолог Ольга Безуглая, председатель ассоциации поставщиков рыбы и морепродуктов Дмитрий Загуменный. Полезными советами также поделится звездная гостья ток-шоу – телеведущая Светлана Леонтьева.

"Я очень люблю камбалу, – признается телеведущая. – Мой муж родом с Херсонщины, помню, как там ее жарили крупными кусками. У камбалы белое, вкусное, сочное и нежное мясо. Однако во время приготовления у нее появляется специфический запах. Но с ним можно бороться – достаточно снять с камбалы кожу. Для этого сначала нужно счистить чешую со светлой стороны, затем отрезать у рыбы голову, удалить внутренности и промыть тушку. Потом отрезать плавники и хвост и, крепко взяв темную кожу у среза хвоста, резким движением сдернуть ее. Кстати, при жарке рыбу лучше класть в сковороду сначала темной стороной вниз: так камбала будет вкуснее".



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