Русский язык может получить на Донбассе более широкие права, - Кравчук

Новоназначенный глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия), бывший Президент Леонид Кравчук (1991-1994) допускает законодательное разрешение более широкого применения русского языка на Донбассе, хотя не считает, что этот вопрос разрешит конфликт.

Об этом он сказал в интервью "Украинскому радио", передают Українськi Новини.

"Я не думаю, что языком можно вернуть Донбасс. При всем уважении, я знаю, что без языка нет народа, нет нации. Сегодня на Донбассе никто не запретил украинский язык, не запрещает и не запретит. Если на Донбассе возникнет вопрос в соответствии с общеевропейскими законами о языках, мы, ссылаясь на эти законы, можем внести не вопрос государственности русского языка, а применения", - ответил он на вопрос о том, стоит ли менять закон о функционировании украинского языка как государственного для возвращения Донбасса.

Это, по его мнению, не будет нарушением украинского законодательства в отличие от вопроса второго государственного языка.

"В Конституции предусмотрено, что государство будет делать все, чтобы национальные меньшинства, в первую очередь российское, имели право развивать и применять свои языки. Но там нигде не написано о втором государственном языке. Нигде. Поэтому, исходя из Конституции и европейских документов, можно в этих регионах сделать шаги по более широкому применению русского языка. Это не будет нарушением украинского закона. А отменять закон, я думаю, преждевременно", - добавил он.

Ранее Кравчук выступил за предоставление Донбассу статуса свободной экономической зоны и введение особой системы управления вместо так называемого "особого статуса".

"Система управления и административного усовершенствования в тех районах должна отличаться и будет отличаться большими правами и возможностями в экономической, гуманитарной и социальной сферах. Больше прав и свобод людей, чтобы никто не говорил, что их кто-то силой заставляет что-то сделать. Чтобы они почувствовали, что их инициатива будет поддержана и они знали, что делают это не для кого-то, а для себя", - пояснил он.

При этом он вновь заверил, что обновленная делегация Украины в ТКГ не подпишет никаких документов во вред государству.

"Мы не будем бояться встречаться с кем бы то ни было и говорить то, что нужно для Украины, но документов, которые навредили бы Украине, мы никогда подписывать не будем. Красные линии касаются суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, которые мы никогда и ни с кем обсуждать не будем", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о возможности вынесения вопросов, касающихся Донбасса, на всеукраинский референдум, Кравчук выступил против такого варианта.

"Я думаю, преждевременно ставить эти вопросы, когда в Украине все кипит. Поэтому надо не выносить на референдум вопросы политически-национального характера. Можно вынести вопрос административного деления, связанные с жизнью людей, управлением государства. Но не вопросы, которые могут обострить ситуацию, сделать ее более взрывоопасной", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, 46,2% респондентов, опрошенных центром "Социальный мониторинг", общаются дома на украинском языке. Среди них, 32,9% респондентов общаются в семье только на украинском языке, 13,3% – преимущественно на украинском.

Почти половина украинцев уверенна, что русский язык в нашей стране является историческим достоянием, которое стоит развивать. Считают его угрозой независимости почти в 2 раза меньше опрошенных.