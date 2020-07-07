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07 июля 2020, вторник, 14:32 807
Внешняя политика 2020-07-07T14:33:12+03:00
Українські Новини
Резников отрицает ультиматум России об особом статусе Донбасса на переговорах в Германии

Резников отрицает ультиматум России об особом статусе Донбасса на переговорах в Германии

Анна Рудык
Донбасс, Алексей Резников, война на Донбассе, Особый статус Донбасса
Алексей Резников. Фото: пресс-служба КГГА
Алексей Резников. Фото: пресс-служба КГГА

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отрицает информацию о том, что Россия на переговорах в Берлине (Германия) якобы требовала, чтобы к 6 июля Украина предоставила проект поправок к Конституции, в которых будет учтен особый статус Донбасса.

Об этом Резников сказал в эфире телеканала ICTV вечером 6 июля, передают Українськi Новини.

"Никаких ультиматумов на протяжении 12 часов (переговоров в Берлине) я лично не услышал и не увидел. Ультиматумов не было. Было обсуждение и вопросы: а как вы планируете выполнять 11-й пункт комплекса мероприятий "минских соглашений". Они нас напрямую спрашивали. Мы им в очередной раз рассказали, что никакого особого статуса в Конституции Украины быть не может", - сказал Резников.

Он призвал не верить фейковой информации о каких-то ультиматумах.

По данным немецких СМИ, 3 июля на переговорах в Берлине Россия якобы требовала, чтобы к 6 июля Украина предоставила проект поправок к Конституции, в которых учтен особый статус Донбасса.

Как сообщали Українськi Новини, Резников заявлял, что встреча лидеров "нормандской четверки" может пройти в августе.

Ранее Россия надеялась, что после обмена пленными Киев предоставит особый статус Донбассу.

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