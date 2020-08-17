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17 августа 2020, понедельник, 11:57 142
Бизнес 2020-08-17T13:00:02+03:00
Українські Новини
В Украине падают цены на помидоры. Специалисты объяснили тенденцию

В Украине падают цены на помидоры. Специалисты объяснили тенденцию

Кира Молчанова
Помидоры, Цены на продукты, цены на овощи, цены на томаты
Помидоры. Фото: pixabay
Помидоры. Фото: pixabay

Помидоры, которые в конце июля подорожали, сейчас, вопреки прогнозам, снова стали дешевле на 15% от озвученных ранее цифр.

Об этом сообщают специалисты EastFruit.

Специалисты объяснили это тем, что в начале прошлой недели на рынок стали попадать помидоры нового урожая, который появился совсем недавно. Предложение продукции постепенно росло, и чтобы распродать все имеющиеся томаты, фермерам и торговым точкам пришлось снизить установленные ранее цены.

Таким образом, ранее озвученные на украинском рынке цены на круглый красный тепличный томат изменились в меньшую сторону на 15%.

Однако в Польше и Молдове цены на тепличные овощи – прежде всего томаты – поползли вверх. Экспорты говорят о ситуации, обратной украинской. Там помидоры нового урожая попали на рынок несколькими неделями ранее и цены на них снизились тоже раньше. После резкого роста предложения томатов на рынках Молдовы и Польши ситуация с поставками начала выравниваться и спустя неделю предложение уже не всегда могло удовлетворить существующий спрос. Отреагировав на это, продавцы пересмотрели ранее установленные цены на тепличные томаты на 9% в Молдове и, более существенно, на 27% в Польше.

Стабильность цен на тепличные томаты аналитики фиксировали в Грузии, России и Беларуси.

Как сообщали Українські Новини, на рынках цены на арбузы продолжают снижаться. Аналитики еще с начала этой недели зафиксировали отрицательные ценовые тенденции. На данный момент производители оптом продают бахчевые от 2,50 до 4,50 гривен за килограмм.

Рост предложения спровоцировал удешевление моркови на украинском рынке. Неделю назад она стоила 5-7 грн/кг ($0,18-0,25/кг).

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