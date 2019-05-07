Стала известна точная дата начала работы Антикоррупционного суда

Высший антикоррупционный суд решил начать работу 5 сентября.

За соответствующее решение проголосовали 35 из 38 судей, передают Українськi Новини.

Соответствующую дату предложила утвердить глава Антикоррупционного суда Елена Танасевич.

Она назвала это "рискованным шагом", потому что на данный момент у Антикоррупционного суда нет готовых помещений, достаточных кабинетов для судей, а также не завершена регистрация прав пользования на выделенные суду здания.

Сроки окончания этих процедур неизвестны.

Тем не менее большинство судей решили установить дату начала работы Антикоррупционного суда.

При этом собрание судей также обратилось к органам власти с просьбой максимально содействовать запуску суда.

Как сообщали Українськi Новини, ранее собрание судей Антикоррупционного суда с нескольких попыток не смогло избрать председателя суда.

Изначально на эту должность претендовали три кандидата.