Стала известна точная дата начала работы Антикоррупционного суда

Высший антикоррупционный суд решил начать работу 5 сентября.\r\nЗа соответствующее решение проголосовали 35 из 38 судей, передают Українськi Новини.\r\nСоответствующую дату предложила утвердить глава Антикоррупционного суда Елена Танасевич.\r\nОна назвала это "рискованным шагом", потому что на данный момент у Антикоррупционного суда нет готовых помещений, достаточных кабинетов для судей, а также не завершена регистрация прав пользования на выделенные суду здания.\r\nСроки окончания этих процедур неизвестны.\r\nТем не менее большинство судей решили установить дату начала работы Антикоррупционного суда.\r\nПри этом собрание судей также обратилось к органам власти с просьбой максимально содействовать запуску суда.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее собрание судей Антикоррупционного суда с нескольких попыток не смогло избрать председателя суда.\r\nИзначально на эту должность претендовали три кандидата.