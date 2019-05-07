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07 мая 2019, вторник, 19:30 62
Судебная власть 2019-05-07T19:37:16+03:00
Українські Новини
Глава Антикоррупционного суда Танасевич указала в декларации 1 млн гривен финобязательств и недвижимость, запи

Глава Антикоррупционного суда Танасевич указала в декларации 1 млн гривен финобязательств и недвижимость, записанную на мужа

Елена Танасевич.
Елена Танасевич.

Новоназначенная глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич задекларировала 449 тыс. гривен доходов в общей собственности с мужем Михаилом и 1 млн гривен финансовых обязательств за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Все доходы, включая зарплату на основном месте работы, Танасевич имеет в общей с мужем собственности.

При этом ее муж Михаил за 2018 год задекларировал 998 тыс. гривен собственных доходов от занятия предпринимательской деятельностью и 430 тыс. гривен доходов в общей собственности с супругой.

В общей собственности с мужем Танасевич имеет квартиру в Харькове площадью 56,7 кв. м и 2 земельных участка (общей площадью 2 200 кв. м).

Супруг Михаил в общей с Танасевич собственности задекларировал 14 земельных участков общей площадью 280 тыс. кв. м в Запорожской области и право пользования 8 земучастками общей площадью 260 тыс. кв. м, владелицей которых является Татьяна Грицаченко.

Михаил Танасевич имеет 3 автомобиля марок Daewoo Sens, Peugeot 107, Ssangyong Actyon 2005, 2012 и 2006 годов выпуска соответственно (последние два в общей собственности с женой).

Супруг главы Антикоррупционного суда является конечным бенефициаром 3 компаний: "Энергетическая альтернатива", "Серафим Солар Украина" и "Евроэнерджи".

Кроме этого, 6 мая Танасевич сообщила о существенных изменениях в имущественном состоянии, указав доход с официального места работы в размере 117,8 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, глава Антикоррупционного суда Танасевич отказалась оценить уровень коррупции в Украине.

Высший антикоррупционный суд решил начать работу 5 сентября.

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