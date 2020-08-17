Зеленський присвоїв Кузьмі Скрябіну звання Героя України, через 5 років після його смерті

Слідом за нагородженням Тіни Кароль, Потапа та Ірини Білик за значний внесок у розвиток держави, президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння посмертно Андрію Кузьменко (більш відомому як Кузьма Скрябін) звання Героя України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляють Українські Новини.

Сьогодні популярному музиканту виповнилося б 52 роки.

5 років тому Кузьма Скрябін трагічно загинув у автомобільній катастрофі на 86 кілометрі траси «Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя».

"Його загибель стала справжнім шоком для всього суспільства. Він був таким щирим і відкритим, таким своїм, що в той страшний день кожен з нас відчув, що втратив рідну, близьку людину", - написав Зеленський.

Зеленський також назвав Кузьму Скрябіна справжнім захисником України, зброєю якого були ручка, папір і мікрофон.

"Сьогодні нам дуже не вистачає Андрія. Артиста, поета, волонтера. людини. Українця. Який дуже хотів, щоб люди в його країні жили мирно та щасливо. Сьогодні я підписав указ про присвоєння Андрію Кузьменко звання Героя України", - також написав Зеленський.

Як повідомляли Українські новини, батьки, друзі та музиканти з ностальгією згадують Скрябіна на річницю його трагічної загибелі.

Також алея зірок у Києві поповнилася пам'ятним знаком на честь Скрябіна, а також сквер у Подільському районі Києва назвали в честь Кузьми Скрябіна.

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