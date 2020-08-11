Подписанный Зеленским закон об игорном бизнесе нельзя реализовать из-за его противоречий, – НАПК

Национальное агенство по предотвращению коррупции (НАПК) предупреждает Президента Владимира Зеленского о коррупционных рисках закона о легализации игорного бизнеса.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК, передают Українськi Новини.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило Президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо, в котором выразило свои предостережения относительно закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". НАПК отметило, что несмотря на то, что этот документ направлен на уменьшение коррупции, он содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован, поскольку его положения противоречат друг другу", - сказано в нем.

Согласно позиции НАПК, внедрение закона в такой редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов, сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр.

Ранее НАПК провело антикоррупционную экспертизу документа, обнаружив более двух десятков существенных коррупционных рисков.

Кроме того, согласно сообщению, закон не может быть реализован, учитывая наличие в его тексте двух взаимоисключающих положений.

В одном положении говорится, что кандидатуры для назначения на должности председателя и членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на рассмотрение Кабинета Министров вносит премьер-министр.

Другое положение определяет, что соответствующие кандидатуры на рассмотрение Кабинета Министров вносятся Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы по результатам проведения конкурса.

После проведения антикоррупционной экспертизы ее результаты были направлены комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады.

Как сообщали Українські Новини, в Раде предлагают отменить результаты голосования за легализацию игорного бизнеса.

Также согласно принятому закону об игорном бизнесе, можно открывать залы с игровыми автоматами, но только в гостиницах с 3-5 звездами.