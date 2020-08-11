подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Подписанный Зеленским закон об игорном бизнесе нельзя реализовать из-за его противоречий, – НАПК
11 августа 2020, вторник, 22:55 381
Политика 2020-08-11T22:55:11+03:00
Українські Новини
Подписанный Зеленским закон об игорном бизнесе нельзя реализовать из-за его противоречий, – НАПК

Подписанный Зеленским закон об игорном бизнесе нельзя реализовать из-за его противоречий, – НАПК

Надежда Комендантова
Закон, Игорный бизнес, НАПК , Владимир Зеленский, Легализация игорного бизнеса
Игорный бизнес.
Игорный бизнес.

Национальное агенство по предотвращению коррупции (НАПК) предупреждает Президента Владимира Зеленского о коррупционных рисках закона о легализации игорного бизнеса.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК, передают Українськi Новини.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило Президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо, в котором выразило свои предостережения относительно закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". НАПК отметило, что несмотря на то, что этот документ направлен на уменьшение коррупции, он содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован, поскольку его положения противоречат друг другу", - сказано в нем.

Согласно позиции НАПК, внедрение закона в такой редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов, сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр.

Ранее НАПК провело антикоррупционную экспертизу документа, обнаружив более двух десятков существенных коррупционных рисков.

Кроме того, согласно сообщению, закон не может быть реализован, учитывая наличие в его тексте двух взаимоисключающих положений.

В одном положении говорится, что кандидатуры для назначения на должности председателя и членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на рассмотрение Кабинета Министров вносит премьер-министр.

Другое положение определяет, что соответствующие кандидатуры на рассмотрение Кабинета Министров вносятся Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы по результатам проведения конкурса.

После проведения антикоррупционной экспертизы ее результаты были направлены комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады.

Как сообщали Українські Новини, в Раде предлагают отменить результаты голосования за легализацию игорного бизнеса.

Также согласно принятому закону об игорном бизнесе, можно открывать залы с игровыми автоматами, но только в гостиницах с 3-5 звездами.

Больше новостей о: Закон Игорный бизнес НАПК Владимир Зеленский Легализация игорного бизнеса

В Parimatch пояснили, чего ожидать от легализации ...
Зеленский одобрил легализацию игорного бизнеса: ка...
Антон Кучухидзе: налоговые мифы об игорном бизнесе...
Зеленский подписал закон о введении электронной фо...
Минфин разместил ОВГЗ на 4,9 млрд гривен и $189,8 млн
НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Вовка, его заместителя, судей и экс-членов ВККС
Новости
Подписанный Зеленским закон об игорном бизнесе нельзя реализовать из-за его противоречий, – НАПК 22:55
ЦИК настаивает на законности запрета проведения выборов в 18 терробщинах на Донбассе 22:26
СБУ разоблачила "Укрбуд" на миллионных сделка с госсредствами при строительстве в Чернобыльской зоне 21:55
В июле в Украине уменьшилось количество выявленных случаев ВИЧ и СПИД 21:30
Сергей Михалок в среду выступит в ночном клубе Одессы. Фото: facebook.com
Михалок из "Ляписа" выступает с концертами в Одессе во время протестов в его родной Беларуси 21:22
больше новостей
Украинцы смогут выбрать тариф на газ. Что предлагает "Нефтегаз" и какие цены 05:30
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе 12:13
Гривна укрепилась. Курс валют от НБУ на понедельник 05:00
Укрзализныця увеличила зарплаты руководству, несмотря на падение перевозок 11:59
Нардеп от "Слуги народа" досрочно поздравил Лукашенко с победой на выборах президента 10:29
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе 12:13
Суд признал, что на Стерненко никто не нападал, он совершил умышленное убийство, – Портнов 15:12
"ОПОРА" рассказала, как голосовать по новым бюллетеням на ближайших местных выборах 07:05
Украинцы смогут выбрать тариф на газ. Что предлагает "Нефтегаз" и какие цены 05:30
Задержание на взятке в миллион.
В Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва на миллионной взятке 18:47
больше новостей
За два дня протестов в Беларуси в больницы попали более 200 человек, — TYT.BY
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok