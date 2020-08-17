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17 августа 2020, понедельник, 05:15 6
Lifestyle 2020-08-17T05:15:01+03:00
Українські Новини
Трех знаков зодиака ждет успех в делах сегодня, — астролог

Трех знаков зодиака ждет успех в делах сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 17 августа 2020. Фото: Валерия Назаренко
Гороскоп на 17 августа 2020. Фото: Валерия Назаренко

В то время, как в воскресенье на стороне Тельцов, Скорпионов и Водолеев были звезды, сегодня у Овнов, Дев и Стрельцов будет успешный день. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака, расскажут Українські Новини.

Овен

Овнам повезет во многих сферах жизни в понедельник. На рабочем поприще все будет складываться отлично. Для успешного урегулирования спорных вопросов звезды советуют проявлять максимальную гибкость и понимание. Займитесь чем-нибудь интересным, что принесет удовольствие и поднимет настроение.

Дева

В опнедельник повезет смелым и отважным Девам, которые не боятся идти наперекор судьбе и своими силами добивается поставленных целей. В этот день не позволяйте себе лениться. Есть шанс, что жизнь может измениться в лучшую сторону, спорная ситуация прояснится, но это произойдет лишь в том случае, если из жизни представителей этого знака уйдет неопределенность.

Стрелец

В понедельник звезды советуют Стрельцам сосредоточиться на важных делах в профессиональной сфере. Для представителей этого знака откроются неплохие перспективы для продвижения в карьере и повышения материального благосостояния. Также в этот период не исключены романтические знакомства, приятные сюрпризы от любимых людей. Однако будьте осторожны с финансами. Не следует брать кредиты и давать деньги в долг.

Как сообщали Українські Новини, 7 августа Венера перешла в знак Рака. Астролог рассказала, что ждать от этого периода и какие есть риски.

Также синоптик прогнозирует, что теплый сентябрь сменит аномально холодный октябрь.

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