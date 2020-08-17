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17 августа 2020, понедельник, 13:40 145
Экономика 2020-08-17T15:15:03+03:00
Українські Новини
Доллар и евро подешевели. Почем продают валюту для платежных карт

Доллар и евро подешевели. Почем продают валюту для платежных карт

Надежда Комендантова
НБУ, Курс валют, курс доллара, Платежные карты
Банковская карта. Фото: kredit-ubanka.ru
Банковская карта. Фото: kredit-ubanka.ru

В то время, как курс доллара и евро в обменниках продолжает снижаться, в понедельник курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с 14 августа на 8,98 коп. до 27,5217 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,58 коп. до 27,2255 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро для платежных карт повысился на 4,52 коп. до 32,0218 UAH/EUR, курс продажи понизился на 0,37 коп. до 32,5867 UAH/EUR.

Курсы иностранной валюты для платежных карт:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,2255 27,5217 32,0218 32,5867 3,30 4,44
Максимальный 27,2500 27,7000 32,2500 32,8500 3,59 5,00
Минимальный 27,1000 27,4000 31,8000 32,4000 3,00 3,87

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 14 августа на 2,40 коп. до 27,5206 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,54 коп. до 27,2416 UAH/USD.

Кроме того, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 августа, на 6,09 коп. до 27,3474 UAH/USD.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что плавающее курсообразование и ключевые принципы работы НБУ на межбанке сохранятся при новом руководитстве.

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