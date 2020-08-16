За сутки в Киевской области почти вдвое упало количество новых случаев коронавируса

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 15 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 35 человек до 4 530.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 16 августа 2020 на 10:00 официально подтверждено 4 530 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 395 детей и у 651 медицинского работника", - сказано в нем.

За сутки подтверждено 35 новых случаев коронавирусной болезни, в том числе у 3 детей в возрасте от 4 до 11 лет.

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 были госпитализированы и пребывают (пребывали) на стационарном лечении 775 больных, на самоизоляции - 3 755.

За минувшие сутки не поступили сообщения о летальных случаях среди больных с подтвержденным COVID-19, всего за период эпидемии в Киевской области умерли 79 больных.

При этом указывается, что выздоровели за весь период 3 110 человек, в том числе 269 детей.

Как сообщали Українські Новини, в Украине за сутки 1 637 новых случаев коронавируса.



Тем временем киевские больницы готовят ко второй волне коронавируса.

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