В центре Киева ночью горел жилой комплекс

Во вторник вечером, 21 июля, в Киеве произошел пожар. На улице Стеценко, 75, которая пролегает в Шевченковском, Святошинском, и в Подольском районах, загорелся жилой дом в ЖК "Спивоче". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧс.

Как сообщается, в 21:50, в оперативный центр ГосЧс поступил сигнал, о том, что загорелось здание по выше указанному адресу.

По прибытии было установлено, что пожар возник на крыше 6-этажной новостройки. Горело рубероидное покрытия кровли и утеплитель.

В 23:04 пожар удалось локализовать, а в 23:21 - ликвидировать. Сложность тушения пожара заключалась в том, что для непрерывной подачи воды, спасателям приходилось прокладывать магистральную линию длиной примерно 700-800 метров, а также делать подвоз воды.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

По предварительным данным, загорелись стройматериалы. Фото: ГоСЧс

Пожар на Стеценко, 75. Фото: Информатор

Работники ГоЧс потушили пожар на Стеценко, 75. Фото: ГосЧс

По предварительным данным, загорелись строительные материалы, передает АР. Огонь охватил верхний этаж здания, крышу и фасад. Но известно, что горит дом, который еще не введен в эксплуатацию.

Причина возникновения возгорания будет устанавливаться правоохранительными органами.

Как сообщали Українські Новини, ранее на Печерске горела баня на 20-м этаже жилого дома.

Также из-за лесного пожара на Луганщине сгорели более сотни домов.