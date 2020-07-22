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22 июля 2020, среда, 08:43 2391
Происшествия 2020-07-22T08:46:36+03:00
Українські Новини
В центре Киева ночью горел жилой комплекс

В центре Киева ночью горел жилой комплекс

Елизавета Кесельман
Киев, Пожар, Жилой комплекс, ГосЧС Украины, Новострой

Во вторник вечером, 21 июля, в Киеве произошел пожар. На улице Стеценко, 75, которая пролегает в Шевченковском, Святошинском, и в Подольском районах, загорелся жилой дом в ЖК "Спивоче". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧс.

Как сообщается, в 21:50, в оперативный центр ГосЧс поступил сигнал, о том, что загорелось здание по выше указанному адресу.

По прибытии было установлено, что пожар возник на крыше 6-этажной новостройки. Горело рубероидное покрытия кровли и утеплитель.  

В 23:04 пожар удалось локализовать, а в 23:21 - ликвидировать. Сложность тушения пожара заключалась в том, что для непрерывной подачи воды, спасателям приходилось прокладывать магистральную линию длиной примерно 700-800 метров, а также делать подвоз воды.

 

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

По предварительным данным, загорелись стройматериалы. Фото: ГоЧсПо предварительным данным, загорелись стройматериалы. Фото: ГоСЧс

Пожар на Стеценко, 75. Фото: ИнформаторПожар на Стеценко, 75. Фото: Информатор

Работники ГоЧс потушили пожар на Стеценко, 75. Фото: ГосЧсРаботники ГоЧс потушили пожар на Стеценко, 75. Фото: ГосЧс

По предварительным данным, загорелись строительные материалы, передает АР.  Огонь охватил верхний этаж здания, крышу и фасад. Но известно, что горит дом, который еще не введен в эксплуатацию.

 

Причина возникновения возгорания будет устанавливаться правоохранительными органами.

Как сообщали Українські Новини, ранее на Печерске горела баня на 20-м этаже жилого дома. 

Также из-за лесного пожара на Луганщине сгорели более сотни домов. 

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