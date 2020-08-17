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17 августа 2020, понедельник, 08:25 269
Общество 2020-08-17T08:30:01+03:00
Українські Новини
До конца карантина осталось 15 дней. Какие действуют ослабления

До конца карантина осталось 15 дней. Какие действуют ослабления

Елена Новикова
Карантин, карантин в Украине, усиление карантина, ослабление карантина, Адаптивный карантин
Карантин в Украине. Фото: pexels
Карантин в Украине. Фото: pexels

Сегодня начался 159-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На заседании Кабмина 22 июля было принято решение о продлении адаптивного карантина до 31 августа.

До этой даты осталось 15 дней.

Согласно новым нормам, в зависимости от эпидемической ситуации области будут разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

Критериями разделения останутся заполненность коек, отведенных под госпитализацию больных коронавирусной инфекцией в больницах, количество тестирований на 100 тыс. населения, динамика увеличения количества новых случаев, коэффициент выявления заболевания. Согласно опубликованной Министерством здравоохранения инфографике, в "зеленой зоне" необходимо пользоваться масками, также там будет действовать ограничение на проведение массовых мероприятий (не более 1 человек на 5 кв. м), на заполненность кинотеатров (50% от общего количества мест) и на перевозку пассажиров (только сидячие места).

В "желтой зоне" к вышеуказанным ограничениям добавляется запрет на посещение учреждений, где могут находиться пожилые люди.

В "оранжевой зоне" запрещается деятельность гостиниц, работа развлекательных заведений в ночное время, плановые госпитализации, будут закрыты спортзалы, детские оздоровительные лагеря, а также предусмотрены ограничения для массовых мероприятий.

В "красной зоне" запрещается работа общественного транспорта, посещение образовательных заведений, торговых центров, кафе и ресторанов.

С целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 Кабинет Министров на внеочередном заседании 8 августа принял решение закрыть контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на административной границе с Крымом.

Согласно решению правительства, КПВВ будут закрыты с 8:00 9 августа и по 8:00 30 августа.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, по данным на 16 августа Киев и еще 10 областей не готовы к ослаблению карантина.

Кроме того, с сегодняшнего дня Киев находится в "желтой" зоне карантина. В столице введен ряд новых ограничений.

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