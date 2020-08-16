Трем знакам зодиака улыбнется удача сегодня, — астролог

В то время, как в субботу Близнецам, Весам и Козерогам пришлось столкнуться с трудностями, сегодня на стороне Тельцов, Скорпионов и Водолеев будут звезды. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака, расскажут Українські Новини.

Телец

Тельцов ждет плодотворный день, который позволит проявить себя и раскрыть свои таланты и способности. Уже к вечеру можно будет получить первые результаты ваших достиженийтрудов, которые, безусловно, порадуют и вдохновят. В воскресенье можно рассчитывать на взаимную симпатию окружающих, а в личной жизни вас ожидает романтика, а также приятное общение со второй половинкой.

Скорпион

В этот день Скорпионов ожидает удачный день. Многое из того, что было запланировано на это время может осуществиться и воплотиться в жизнь. В воскресенье представится шанс оказать поддержку и содействие тем, кто в этом нуждается. Не скупитесь на добрые дела, вам все вернется сторицей, кроме того, постарайтесь избегать ссор и обид. Старайтесь сгладить острые углы в общении и первыми идите на примирение, если возникнет сложная ситуация в общении с любимым человеком.

Водолей

Водолеям в этот день стоит проявлять активность и быть настойчивыми в своих желаниях и стремлениях. В делах можно рассчитывать на успех, они будут продвигаться неспешно, но в верном направлении, это приведет к запланированному результату. Держите под контролем ситуацию с деньгами, в воскресенье лучше избегать спонтанных покупок, они не принесут никакой пользы.

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