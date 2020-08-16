В Минске бюджетников сгоняют на митинг в поддержку Лукашенко, — TUT.by

В воскресенье, 16 августа, в Минск для поддержки президента Александра Лукашенко сгоняют работников, чиновников и силовиков. Людям угрожают увольнением в случае отказа ехать на демонстрации.

Об этом пишет TUT.by со ссылкой на сообщения своих читателей.

Некоторым удается отказаться по тем или иным причинам, а некоторым - нет, потому что грозят увольнением, потерей места в общежитии. Люди также опасаются, что могут быть провокации, причем некоторые из приглашенных на митинг считают, что они возможны со стороны власти.

Сообщения о принуждении поехать на митинг за Александра Лукашенко пришли от работников десятка больших предприятий в Беларуси. Кроме того, сгоняют на митинг также госслужащих, военных, которых просят прийти в гражданской одежде. Подобные предложения также поступили работникам сельского хозяйства, учителям, воспитателям, работникам госСМИ и многим другим.

"Многие пишут, что поедут на митинг из-за угрозы увольнения. Сообщения и понуждении к приезду в Минск приходят из разных областей, районов, городов, деревень. Люди выражают недовольство не только тем, что их заставляют быть на митинге, а также угрожают увольнением и неприятностями на работе, но и тем, что из регионов нужно рано выезжать, чтобы быть в столице обозначенное время", - говорится в сообщении.

В Минске также закрыли центральную станцию метро "Площадь Ленина".

Также была замечена колонна автобусов на брестской трассе, которая направляется в сторону Минска.







Как сообщали Українські Новини, в Минске на место гибели активиста пришли десятки тысяч людей.



Кроме того, Лукашенко заявил, что Россия окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси.

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