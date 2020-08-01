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  • Украина занимает 34-е место в мире по количеству случаев коронавируса, — Ляшко
01 августа 2020, суббота, 20:42 245
Политика 2020-08-01T20:42:02+03:00
Українські Новини
Украина занимает 34-е место в мире по количеству случаев коронавируса, — Ляшко

Украина занимает 34-е место в мире по количеству случаев коронавируса, — Ляшко

Валерия Драгомирова
Карантин, коронавирус в Украине, Коронавирус в мире
Коронавирус. Фото: twitter.com/imfnews
Коронавирус. Фото: twitter.com/imfnews

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что Украина занимает 34-е место в мире по количеству зарегистрированных случаев коронавирусной болезни. 

Об этом Виктор Ляшко сообщил во время брифинга, передают Українськi Новини.  

Также отмечается, что на данный момент Украина по смертности от COVID-19 занимает 38-е место, по количеству больных на 1 млн населения - 86-е место.

Среди европейских стран по количеству случаев COVID-19 Украина занимает 8-е место, по смертности - 15-е, по количеству больных на 1 млн населения - 37-е.

"Украине следует готовиться к эпидсезону гриппа и ОРВИ, который приходится на октябрь-май, в котором будет циркулировать коронавирусная болезнь", - подчеркнул Ляшко.

По его словам, 31 июля было совершено рекордное количество тестирований методом ПЦР - 16 860 тестов.

Главный государственный санитарный врач отметил, что рост количества случаев заболевания СOVID-19 в Украине был вызван ослаблением карантинных мероприятий. 

Указывается, что внедрение новых национальных показателей с 22 июня, по которым отслеживалась динамика заболеваемости и вводились ограничительные меры, позволила Минздраву качественно и эффективно определять регионы с тенденцией к росту. 

Минздрав отмечает, что действенным методом профилактики распространения COVID-19 является внедрение ограничительных и противоэпидемических мероприятий.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве объяснили разделение Украины на карантинные зоны

Кроме того, Украина изменила правила возвращения из-за границы

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