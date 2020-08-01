Украина занимает 34-е место в мире по количеству случаев коронавируса, — Ляшко

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что Украина занимает 34-е место в мире по количеству зарегистрированных случаев коронавирусной болезни.

Об этом Виктор Ляшко сообщил во время брифинга, передают Українськi Новини.



Также отмечается, что на данный момент Украина по смертности от COVID-19 занимает 38-е место, по количеству больных на 1 млн населения - 86-е место.



Среди европейских стран по количеству случаев COVID-19 Украина занимает 8-е место, по смертности - 15-е, по количеству больных на 1 млн населения - 37-е.



"Украине следует готовиться к эпидсезону гриппа и ОРВИ, который приходится на октябрь-май, в котором будет циркулировать коронавирусная болезнь", - подчеркнул Ляшко.



По его словам, 31 июля было совершено рекордное количество тестирований методом ПЦР - 16 860 тестов.



Главный государственный санитарный врач отметил, что рост количества случаев заболевания СOVID-19 в Украине был вызван ослаблением карантинных мероприятий.



Указывается, что внедрение новых национальных показателей с 22 июня, по которым отслеживалась динамика заболеваемости и вводились ограничительные меры, позволила Минздраву качественно и эффективно определять регионы с тенденцией к росту.



Минздрав отмечает, что действенным методом профилактики распространения COVID-19 является внедрение ограничительных и противоэпидемических мероприятий.



Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве объяснили разделение Украины на карантинные зоны.



Кроме того, Украина изменила правила возвращения из-за границы.