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15 августа 2020, суббота, 21:30 270
Медицина 2020-08-15T23:15:02+03:00
Українські Новини
В ВСУ падает количество новых случаев коронавируса

В ВСУ падает количество новых случаев коронавируса

Елена Новикова
ВСУ, Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, Covid-19, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом, Коронавирус в ВСУ
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 401 человек, за прошедшие сутки, 14 августа, зарегистрировано 35 новых случаев заболевания, в то время, как в Киеве рекордные 232 новых случая COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 15 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 401 человек. Всего за время пандемии выздоровели 762 человека, летальных случаев - 6", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 713 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 35 новых случаев заболевания коронавирусом.

В частности, в учреждения здравоохранения госпитализированы 4 человека (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 военнослужащий и 1 работник Вооруженных сил), состояние их здоровья удовлетворительное.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 31 человек (Львовская область - 14 военнослужащих и 3 работника Вооруженных сил, Киевская область - 1 военнослужащий, Ивано-Франковская область - 2 военнослужащих, Винницкая область - 4 военнослужащих, Одесская область - 3 военнослужащих и Ривненская область - 2 военнослужащих и 2 работника Вооруженных сил).

Как сообщали Українськi Новини, 13 августа в Вооруженных силах было зарегистрировано 47 новых случаев заболевания коронавирусом.

12 августа в ВСУ рекордное зафиксировали количество новых случаев коронавируса - заболели почти 50 человек.

Тем временем, в Украине третий день подряд антирекорд по коронавирусу: 1847 новых случаев.

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