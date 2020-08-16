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16 августа 2020, воскресенье, 09:46 542
Жизнь 2020-08-16T10:15:03+03:00
Українські Новини
Метеоритный поток Персеиды. Когда еще можно увидеть звездопад в августе

Метеоритный поток Персеиды. Когда еще можно увидеть звездопад в августе

Валерия Драгомирова
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Звездопад. Фото: Валерия Назаренко
Звездопад. Фото: Валерия Назаренко

Персеиды — метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. Пик звездопада в этом году пришелся в ночь с 12 на 13 августа. Українські Новини расскажут, когда еще можно увидеть звездопад в августе. 

Поток проявляет активность с 17 июля по 24 августа, причем максимум приходится обычно на 12 августа. Число метеоров обычно достигает 60 в час.

Как и большинство метеорных потоков, Персеиды образуются остатками кометного "хвоста". Сама комета приближается к Земле лишь один раз в 135 лет, но через ее хвост Земля проходит ежегодно.



Как сообщали Українські Новини, 19 августа в небе появится Новая Луна. Фаза по киевскому времени наступит в 5:41.

Кроме того, в июне состоялось несколько астрономических явлений – летнее солнцестояние, элонгация Меркурия, Клубничная Луна и кольцевое солнечное затмение.

Тем временем 4 июля состоялся большой парад планет – они выстроились на одной стороне, за которыми можно было наблюдать вооруженным глазом. Визуально все планеты Солнечной системы появляются в небе одновременно в одном ряду.

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