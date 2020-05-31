Летнее солнцестояние, элонгация Меркурия и Клубничная Луна. Какие астрономические явления ожидаются в июне

В мае наблюдали два астрономических явления – пик звездопада Эта-Аквариды и последнюю в этом году Суперлуну, а в июне будет несколько астрономических явлений – летнее солнцестояние, элонгация Меркурия, Клубничный месяц и кольцевое солнечное затмение. Несколько явлений можно будет наблюдать и из Украины, передают Українські Новини.

Лунные и Солнечные затмения

5 июня можно наблюдать Полутеневое лунное затмение. В это время спутник проходит через земную полутень. Его поверхность потемнеет, но не до конца. Явление можно наблюдать с территории Африки, Азии, Европы, Индийского океана и Западной Австралии.

21 июня будет Кольцевое солнечное затмение. В это время спутник будет расположен очень далеко от Земли, чтобы полностью перекрыть Солнце. В результате образуются кольца света вокруг Луны, но солнечная корона не просматривается. Путь затмение начнется в Центральной Африке и пройдет через территории Саудовской Аравии, север Индии и южного Китая, а завершится в Тихом океане. Частичное затмение откроется для Восточной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии.

Равноденствия 2020

21 июня – летнее солнцестояние. Северный земной полюс установится под наклоном к Солнцу, которое достигнет самой северной позиции на небе. Это первый летний день для северного полушария и первый зимний для южного. Это самый длинный день в году, который длится 17 часов и 33 минуты.

Планетные астрономические явления

4 июня самая маленькая планета Солнечной системы Меркурий будет в наибольшей восточной элонгации. Планета достигнет точки в 23.6 градусов от Солнца. В это время лучше всего наблюдать за планетой, которая установится в самой высокой точке над горизонтом в вечернем закатном небе. Наблюдать можно сразу после заката.

Молодая и Полная Луна

5 июня – Полная луна. Фаза наступит в 22:12 по киевскому времени. Древние индейские племена называли его клубничной, так как в этот период собирали созревший урожай клубники. Иногда ее называют полной Луной розы или меда.

21 июня появится Новолуние. Спутник не освещается солнечным светом, поэтому не появится в ночном небе. Фаза наступит в 09:41 по киевскому времени.

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