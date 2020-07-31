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31 июля 2020, пятница, 06:00 151
Космос 2020-07-31T07:00:02+03:00
Українські Новини
В августе ожидается звездопад Персеиды и Венера окажется ближе к земле: астрономический календарь

В августе ожидается звездопад Персеиды и Венера окажется ближе к земле: астрономический календарь

Ирина Николенко
Космос, Луна, Венера, Звездопад, Метеорный поток, Астрономические явления, Звездопад Персеиды
Метеорный поток Персеиды 2020. Фото: ukr.media
Метеорный поток Персеиды 2020. Фото: ukr.media

В августе можно наблюдать за несколькими астрономическими явлениями. В последний месяц лета ожидается метеоритный поток Персеиды, Венера окажется ближе всего к Земле и состоится месячная полнолуние, передают Українські Новини.

Метеорный поток Персеиды

12-13 августа можно наблюдать за потоком Персеиды. Это один из лучших метеорных потоков для наблюдения, ведь в этом году ожидается в пик до 60 метеоров в час. Они создаются кометой Свифта-Таттла, которую открыли в 1862 году. Поток Персеиды происходит ежегодно с 17 июля по 24 августа. В этом году максимум прибудет с ночи 12 августа на утро 13-го. Слабые объекты окажутся без внимания через вторую фазу Луны, но это яркий звездопад, поэтому есть возможность наблюдать за ним. Выглядывать метеоритный поток нужно со стороны созвездия Персей.

Венера окажется ближе всего к Земле

Также 13 августа Венера будет в наибольшей западной элонгации при 45.8 градусов от Солнца. В это время планета окажется в самой высокой точке над горизонтом в утреннем восточном небе. Поэтому это отличное время для наблюдения.

Полнолуние и Новолуние

А 3 августа будет Полнолуние в 18:58. Древние индейские племена назвали Луну осетровой, так как в этот период легко ловилась рыба.

Также 19 августа в небе появится Новая Луна. Фаза по киевскому времени наступит в 5:41.

Ранее Українські Новини сообщали, в июне состоялось несколько астрономических явлений – летнее солнцестояние, элонгация Меркурия, Клубничная Луна и кольцевое солнечное затмение.

Кроме того, 4 июля состоялся большой парад планет – они выстроились на одной стороне, за которыми можно было наблюдать вооруженным глазом.

Также в июле состоялось несолько магнитных бурь – атомсферные колебания наблюдались в начале и в конце месяца.

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