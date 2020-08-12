Сегодня ночью пик звездопада Персеид: когда и где лучше наблюдать за ярким метеоритным дождем

В то время, как в августе Венера окажется ближе всего к Земле, ночью с 12 на 13 августа в небе можно будет наблюдать метеорный поток, который ежегодно появляется со стороны созвездия Персея. Лучше всего поток будет видно до конца недели.

Персеиды являются едва ли не самым динамичным, стабильным и многочисленным метеорным потоком, достигает своего максимума ежегодно в августе. Начинается все действо обычно с 17 июля и заканчивается 24 августа. В течение пике количество метеоров, сгорающих в атмосфере, может достигать в среднем численности от 50 до 120 в час, пишет StreetAstronomyUA.

Условия наблюдения в 2020 году

В 2020 году пиковое значение количества метеоров в час (ZHR), что может увидеть человек на темном незажженную огнями небе и радиант, что в идеальных условиях находится прямо над головой наблюдателя, составляет 50-70 метеоров в час. Такое количество метеорных частиц, ожидается в этом году, является типичной. Следует вспомнить, что бывали годы всплесков активности, как в 2016 году, когда количество метеоров достигало 120-150 в час.

Ночи накануне и после пика также будут богаты метеоры. Плохой новостью является то, что Луна будет достаточно ярким (47.13%) и затмит своим светом не слишком яркие метеоры - но это гораздо лучше, чем прошлогодний полная Луна. Поэтому лучшим временем наблюдения будут утренние часы 12 и 13 августа. Учтите это, если в ночь пике активности предусматриваться плохая погода, или что-то другое может помешать вашим наблюдением.

Яркий лунный свет не будет мешать насладиться болидами - крупными огненно-яркими метеорными телами, оставляют за собой яркие следы в атмосфере с раскаленных в атмосфере газов разного цвета.

Метеорный дождь Персеиды происходит каждый год, когда Земля проходит через орбиту кометы Свифта-Туттля. Ядро кометы составляет около 26 километров. Последнее сближение с Землей было в 1992 году, а следующее ожидается в 2126 году. Хотя комета и приближается к Земле лишь один раз в 133 года, но через ее хвост наша планета проходит ежегодно. И именно обломки породы, вылетевшие из ядра этой кометы, попадая в атмосферу Земли, вспыхивают в ней, как звезды. Появляются они вблизи созвездия Персея, из-за чего и получили такое название. Персеиды лучше видны в Северном полушарии Земли и в средних широтах, ближе к тропикам.

Как наблюдать?

Для наблюдения Персеид не нужны никакие астрономические приборы, потому насладиться ночным зрелищем может любой желающий. Минимальные требования к наблюдателю - выбрать наименее искусственно освещенное место с наибольшим обзором неба, выделить на наблюдение несколько часов своего времени.

Особенность метеорного потока в том, что куда бы вы ни смотрели - шанс увидеть метеор Персеид есть всегда, но если смотреть в сторону радиант - участки неба, из которой метеоры "вылетают" - можно увидеть еще больше ярко вспыхивающих метеорных частиц.

Радиант Персеид находится вблизи созвездия Персея, в северо-восточном участке неба. Для того, чтобы лучше сориентироваться - найдите, вероятно наиболее визуально известное созвездие Кассиопеи (буква W в небе) и смотрите от него левее и чуть ниже - именно там находится точка, с которой будут вылетать метеоры - радиант потока.

Радиант метеорного потока. источник http://vsenebo.blogspot.com/

Вспыхивать они будут в разных участках неба, поэтому их можно будет увидеть и высоко над головой, и даже в южной или западной области неба. Температура вспышки, а следовательно сгорания, будет зависеть от величины частицы и скорости, с которой она входит в земную атмосферу. К слову - средняя скорость Персеид около 60 км \ сек, а размер от нескольких десятых сантиметра.

Земля уже сейчас начинает проходить через поток частиц кометы. Поэтому отдельные метеоры можно увидеть каждую ночь, начиная с 17 июля. Их количество постепенно расти до 12 августа, а потом будет уменьшаться до 24 августа.

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