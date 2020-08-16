Доллар продолжит снижаться. Эксперт дал прогноз курса на неделю

И пока доллар в обменниках продолжает плавно падать третью неделю подряд, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,3 гривен, а доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 гривен.

Об этом РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

По словам аналитика, за минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,9-1,0%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,68 до 27,41 гривен (-1,0%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,60/27,62 до 27,32/27,34 (-1,0%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,52/27,75 до 27,27/27,51 (-0,9%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,8% до 0,9%.



Как сообщали Українські Новини, министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30.



Кроме того, как менялась гривна в течение недели.

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