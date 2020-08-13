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13 августа 2020, четверг, 11:50 90
Силовые структуры 2020-08-13T11:51:00+03:00
Українські Новини
В ВСУ рекордное количество новых случаев коронавируса - заболели почти 50 человек

В ВСУ рекордное количество новых случаев коронавируса - заболели почти 50 человек

Елизавета Драбкина
Вооруженные силы, ВСУ, коронавирус в Украине, Коронавирус в армии
Вооруженные силы Фото: НикОГА
Вооруженные силы Фото: НикОГА

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 354 человека, за прошедшие сутки, 12 августа, зарегистрировано 47 новых случаев заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 13 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 354 человека. Всего за время пандемии выздоровели 727 человек, летальных исходов - 6", - говорится в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 680 человек.

Согласно сообщению, количество военнослужащих, у которых заканчивается срок изоляции в ближайшие 3 суток, составляет 274.

За прошедшие сутки зарегистрировано 47 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 8 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 работник ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 2 военнослужащих, Кропивницкая ЦРБ - 1 военнослужащий).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 39 человек (Львовская область - 25 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Киевская область - 7 военнослужащих и 3 работника ВСУ, Днепропетровская область - 1 военнослужащий, Черновицкая область - 1 военнослужащий).

Как сообщали Українськi Новини, 11 августа в Вооруженных силах было зарегистрировано 34 новых случая заболевания.

10 августа в армии было зарегистрировано 14 новых случаев заболевания.

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