Ночью в Украине похолодает до осенних температур: погода на выходные

В Украине на выходных будет комфортная нежаркая погода. В субботу, 15 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +20…+27 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +7…+12 градусов, днем +18…+23 градуса.

В Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +19…+25 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +20…+26 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +19…+25 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, в Одесской области до +18 градусов, днем +21…+27 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +21…+26 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

14 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+24 градуса, в Днепре возле Киева +22 градуса.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды в последний месяц лета возможны даже заморозки.

Тем временем, синоптик дал предварительный прогноз на осень, согласно которому украинцев ожидает аномально холодный октябрь.