Носить маски и мерять температуру. Минздрав установил правила проживания в общежитиях на карантине

Как безопасно жить в общежитиях на карантине. Фото: kpi.ua

Как безопасно жить в общежитиях на карантине. Фото: kpi.ua

После того, как в общежитии КПИ почти все курсанты заболели коронавирусом, в субботу, 15 августа, Министерство здравоохранения Украины дало рекомендации, какие правила необходимо соблюдать при посещении или проживании в общежитии во время эпидемии коронавируса.

Соответствующий пост опубликован на официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавирус инфо".

"Проживание в общежитиях и их посещение во время карантина должно быть безопасным. Для этого внедрен ряд эпидемиологических правил для жителей, посетителей и администрации помещений. Все, кто находится в общежитии, обязаны носить защитные маски вне комнаты и пользоваться спиртовыми антисептиками на входе. В свою очередь, администрация общежития должна осуществлять все необходимые меры для противодействия распространению Covid-19", - сказано в сообщении.

Согласно размещеной в паблике инфографике, также в общежитии посетители обязаны проходить температурный скриниг, мыть руки и удерживаться от контактов с гражданами, у которых есть симптомы болезни.

Администрация обязана проводить влажную уборку каждые три-четыре часа, следить за наличием антисептиков, мыла и средств индивидуальной защиты. Кроме того, необходимо организовать централизованный сбор использованных масок и перчаток.

Как безопасно жить в общежитиях на карантине.

Как сообщали Українськi Новини, три города и 5 районов включили в "красную зону" эпидопасности распространения COVID-19.

С 3 августа действует разделение регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации.

Тем временем, в Украине третий день подряд антирекорд по коронавирусу: 1847 новых случаев.