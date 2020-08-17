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17 августа 2020, понедельник, 05:30 10242 Инфографика
Общество 2020-08-17T05:30:01+03:00
Українські Новини
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты

Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты

Надежда Комендантова
Пенсии, Пенсионеры, средняя зарплата, Повышение пенсий, Перерасчет пенсий, пенсии в Украине, начисление пенсий
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсия. Фото: dengi.ua

В Украине средняя зарплата для расчета пенсий в июне 2020 года возросла сразу на 1651,06 грн и составила 11 197,38 грн, в то время, как некоторые категории пенсионеров при выходе на заслуженный отдых могут получить единовременное денежное пособие в размере 10 месячных пенсий.

Как пишет "Обозреватель", от этого показателя зависит размер пенсии. Так, если ваша собственная заработная плата останется неизменной, то при росте средней заработной платы по стране размер будущей пенсии может снизиться.

Если же вместе со средней заработной платой по стране вырастет и ваша зарплата, размер будущей пенсии будет больше.

Формула расчета пенсий состоит всего из трех переменных. Несмотря на это, точный размер будущей выплаты могут рассчитать только в Пенсионном фонде. Чтобы высчитать коэффициент заработка, специалисты сопоставляют данные о зарплате будущего пенсионера и среднего размера заработной платы за каждый месяц.

Однако примерный размер выплаты можно узнать уже сейчас. Так, в формуле среднюю зарплату за три прошедших года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%.

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