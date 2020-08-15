Выдача "вагнеровцев" России: Беларусь не уведомила Украину о своем решении

В то время, как Зеленского возмутила передача Беларусью "вагнеровцев" России, Офис генерального прокурора считает преждевременными комментарии по поводу выдачи Беларусью задержанных боевиков ЧВК "Вагнера" России до получения официальной позиции белорусских коллег.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"До получения официальной позиции белорусских коллег любые комментарии преждевременны", - сказали в ведомстве.

В настоящее время ответа Генеральной прокуратуры Республики Беларусь по результатам рассмотрения запросов украинской стороны о выдаче 28 воевавших на Донбассе боевиков ЧВК "Вагнера" в Офис Генерального прокурора не поступало.

Как сообщали Українськi Новини, Беларусь передала России 32 задержанных боевиков ЧВК "Вагнера".

Ранее Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче задержанных боевиков ЧВК "Вагнера". Украина ожидала от Беларуси более взвешенного и юридически корректного решения по задержанным возле Минска боевикам ЧВК "Вагнера", часть из которых воевали на Донбассе.