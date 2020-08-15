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15 августа 2020, суббота, 09:26 1635 Документ
Политика 2020-08-15T11:15:01+03:00
Українські Новини
Зарплата половины членов ЦИКа за июль превысила карантинные ограничения в четыре раза

Зарплата половины членов ЦИКа за июль превысила карантинные ограничения в четыре раза

Надежда Комендантова
Зарплата, ЦИК, зарплата членов ЦИК, зарплата в ЦИК
Члены ЦИК.Фото: facebook/СЕС
Члены ЦИК.Фото: facebook/СЕС

В то время, как после скандала ЦИК снизил в 5 раз зарплаты членам комиссии, но не всем, заработная плата 9 из 17 членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) за июль превысила установленные на время карантина ограничения, составив до 194 тыс. гривен.

Об этом свидетельствует ответ секретариата ЦИКа на запрос Українських Новин.

До завершения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, зарплаты должностных лиц органов власти в Украине ограничены законом суммой в 47 230 гривен.

Однако в июле только 8 членов Центризбиркома, включая заместителя председателя Виталия Плукаря, получили зарплату в пределах этих ограничений, в то время как остальные 9 – выше.

Председатель комиссии Олег Диденко заработал 70 607 гривен, секретарь Елена Гатауллина – 64 634 гривны, а шесть рядовых членов – от 55 338 до 133 260 гривен за счет отпускных, на которые ограничения по зарплате не распространяются.

Больше всех было начислено зампредседателя ЦИКа Сергею Дубовику – 193 574 гривны, включая отпускные и помощь по временной нетрудоспособности, не подпадающие под ограничения.

Если бы ограничения не были установлены, июльская зарплата членов Центризбиркома была бы выше в среднем на 152,5 тыс. гривен и составила бы от 110 тыс. до 313 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, вопреки обещанию Зеленского в ЦИКе начислили по 300 тыс. гривен зарплаты за апрель. 

Тем временем, ЦИК назначил первые выборы депутатов 119 райсоветов на 25 октября. Однако  из-за необходимости средств на борьбу с коронавирусом финансирование местных выборов сократили в два раза.

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