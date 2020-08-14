подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 августа 2020, пятница, 20:29 57
Выборы 2020-08-14T20:30:01+03:00
Українські Новини
ЦИК назначил первые выборы депутатов 119 райсоветов на 25 октября

ЦИК назначил первые выборы депутатов 119 райсоветов на 25 октября

Ольга Фандорина
Выборы, ЦИК, Местные выборы, Выборы депутатов райсоветов
Выборы. Фото: 24tv.ua
Выборы. Фото: 24tv.ua

Пока в ЦИК рассказали, когда стартует избирательная кампания и когда ждать результатов местных выборов, Центральная избирательная комиссия назначила первые выборы депутатов 119 районных советов на 25 октября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

"14 августа состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого в соответствии с Конституцией Украины, Избирательным кодексом Украины и постановлением Верховной Рады Украины от 17 июля 2020 года "Об образовании и ликвидации районов" комиссия назначила на воскресенье, 25 октября 2020, первые выборы депутатов 119 районных советов", - сказано в нем.

Согласно сообщению, решение принято комиссией с целью обеспечения избирательных прав граждан, основываясь на принципе верховенства права.

О наличии оснований для назначения ЦИКом выборов депутатов районных советов на новой территориальной основе указано в письме комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства от 13 августа.

Указанное письмо направлено в ЦИК комитетом по результатам рассмотрения соответствующего обращения комиссии.

Кроме того, 14 августа в комиссию поступило письмо Министерства развития общин и территорий, к которому добавлен перечень районных советов.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК определила перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы.

В Комитете избирателей Украины считают, что украинская власть не готова к проведению местных выборов 25 октября в условиях эпидемии коронавируса.

Больше новостей о: Выборы ЦИК Местные выборы Выборы депутатов райсоветов

Для "желтой" зоны карантинные ограничения усилили, для "оранжевой" - смягчили
В Беларуси объявили официальные результаты выборов
Новости
ЦИК назначил первые выборы депутатов 119 райсоветов на 25 октября 20:29
Минздрав отнес Болгарию, ОАЭ и Ирландию к странам "зеленой зоны" по распространению COVID-19 20:19
Минцифры призвал белорусских IТ- шников устраиваться на работу в Украине 20:00
Протестующие в Минске. Фото: Vot-tak.tv
В Минске собираются тысячи людей у Дома правительства: военные опустили щиты 19:35
Иск "ЕГАЗ" к НКРЭКУ не влияет на контракт на транзит российского газа, - заявление компании 19:26
больше новостей
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области
Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: двое погибших, много пострадавших 09:19
Повышение будет постепенным. В Минсоцполитики рассказали, как будет меняться пенсия в 2020-2021 годах 05:30
В случае повышения минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен, — Марченко 13:43
На Прикарпатье нашествие гадюк. Что делать при укусе 19:57
больше новостей
Госдача, на которую перебрался Зеленский, обходится бюджету в 3,5 млн грн., — Офис Президента 10:06
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
Зеленский инициирует отказ Украины от участия в работе Антитеррористического центра СНГ 13:18
Завтра в Киев отправится традиционная баржа с 300 тоннами арбузов из Николаева 17:57
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области
Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: двое погибших, много пострадавших 09:19
больше новостей
Во 2-м квартале ВВП уменьшился на 11,4%
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok