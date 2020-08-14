ЦИК назначил первые выборы депутатов 119 райсоветов на 25 октября

Пока в ЦИК рассказали, когда стартует избирательная кампания и когда ждать результатов местных выборов, Центральная избирательная комиссия назначила первые выборы депутатов 119 районных советов на 25 октября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

"14 августа состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого в соответствии с Конституцией Украины, Избирательным кодексом Украины и постановлением Верховной Рады Украины от 17 июля 2020 года "Об образовании и ликвидации районов" комиссия назначила на воскресенье, 25 октября 2020, первые выборы депутатов 119 районных советов", - сказано в нем.

Согласно сообщению, решение принято комиссией с целью обеспечения избирательных прав граждан, основываясь на принципе верховенства права.

О наличии оснований для назначения ЦИКом выборов депутатов районных советов на новой территориальной основе указано в письме комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства от 13 августа.

Указанное письмо направлено в ЦИК комитетом по результатам рассмотрения соответствующего обращения комиссии.

Кроме того, 14 августа в комиссию поступило письмо Министерства развития общин и территорий, к которому добавлен перечень районных советов.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК определила перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы.

В Комитете избирателей Украины считают, что украинская власть не готова к проведению местных выборов 25 октября в условиях эпидемии коронавируса.