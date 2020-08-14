В Беларуси освободили еще двух украинцев

Беларусь отпустила еще двух украинцев, которые были задержаны в ходе протестов. Всего на свободу вышли уже пятеро граждан Украины.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

По его словам, среди освобожденных - Роман Шишко и Павел Чернявский. Последний после выхода из изолятора почувствовал себя не хорошо и был госпитализирован. Его травма оказалась несерьезной и он вернулся домой.

"Этот день выдался весьма продуктивным. На свободу вышли целых пять граждан Украины. Все они находятся в безопасности", - сообщил Енин.

По его словам, травма оказалась несерьезной и Чернявский вернулся домой. Всем освобожденным в Беларуси украинцам предложили помощь и содействие возвращению в Украину, уточнил представитель МИД. Все выразившие такое желание вскоре вернутся, отметил Енин.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в Беларуси в ходе протестов был избит украинский фотокорреспондент, который уже выписан из больницы, а также задержаны 9 граждан Украины, которые уже отпущены.

Президент Владимир Зеленский просит украинцев воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации.