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14 августа 2020, пятница, 22:54 121
Политика 2020-08-14T23:15:01+03:00
Українські Новини
В Беларуси освободили еще двух украинцев

В Беларуси освободили еще двух украинцев

Ольга Фандорина
Беларусь, Протесты в Беларуси, Задержание украинцев в Минске, Освобождение задержанных
Евгений Енин. Фото: 112
Евгений Енин. Фото: 112

Беларусь отпустила еще двух украинцев, которые были задержаны в ходе протестов. Всего на свободу вышли уже пятеро граждан Украины.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

По его словам, среди освобожденных - Роман Шишко и Павел Чернявский. Последний после выхода из изолятора почувствовал себя не хорошо и был госпитализирован. Его травма оказалась несерьезной и он вернулся домой.

"Этот день выдался весьма продуктивным. На свободу вышли целых пять граждан Украины. Все они находятся в безопасности", - сообщил Енин.

По его словам, травма оказалась несерьезной и Чернявский вернулся домой. Всем освобожденным в Беларуси украинцам предложили помощь и содействие возвращению в Украину, уточнил представитель МИД. Все выразившие такое желание вскоре вернутся, отметил Енин.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в Беларуси в ходе протестов был избит украинский фотокорреспондент, который уже выписан из больницы, а также задержаны 9 граждан Украины, которые уже отпущены.

Президент Владимир Зеленский просит украинцев воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации.

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