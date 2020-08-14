У Білорусі звільнили ще двох українців

Білорусь відпустила ще двох українців, які були затримані в ході протестів. Всього на свободу вийшли вже п'ятеро громадян України.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

За його словами, серед звільнених - Роман Шишка і Павло Чернявський. Останній після виходу з ізолятора почував себе недобре і був госпіталізований. Його травма виявилася несерйозною і він повернувся додому.

"Цей день видався досить продуктивним. На свободу вийшли п'ять громадян України. Всі вони знаходяться в безпеці", - повідомив Єнін.

За його словами, травма виявилася несерйозною і Чернявський повернувся додому. Всім звільненим у Білорусі українцям запропонували допомогу і сприяння поверненню в Україну, уточнив представник МЗС. Усі висловили таке бажання і незабаром повернуться, зазначив Єнін.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше в Білорусі в ході протестів був побитий український фотокореспондент, який вже виписаний з лікарні, а також затримані 9 громадян України, яких вже відпустили.

Президент Володимир Зеленський просить українців утриматися від поїздок в Білорусь до стабілізації ситуації.