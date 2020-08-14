Возле Одесского нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар

Сильный пожар начался в районе Одесского нефтеперерабатывающего завода в Одессе. Об этом сообщило издание Думская.

По его данным, в результате в районе Пересыпи в городе собрались большие автомобильные пробки в обе стороны движения. Позднее издание сообщило со ссылкой на очевидцев, что это горит завод по переработке вторичного сырья на Шкодовой горе.

Черный дым поднимается с пустырей вокруг Одесского НПЗ на Известковой улице, на месте присутствует несколько экипажей патрульной полиции. Пожарных пока не видно, отмечает издание.

Так же сообщается, что пресс-служба областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям не выходит на связь.

Собрались большие пробки на Пересыпи, спуске Маринеско, Балковской и других улицах, которые ведут в сторону поселка Котовского или в обратном направлении. Причиной стали несколько ДТП и большой трафик, привычный для вечера пятницы.

Ранее Українські Новини сообщали, по делу о пожаре в одесском колледже появились двое новых подозреваемых: заведующий дневным отделением экономики и предпринимательства колледжа и бывший заместитель директора по административно-хозяйственной работе.

Правоохранители назвали официальную причину пожара в Одесском колледже – неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.