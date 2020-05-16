Пожар в Одесском колледже. В деле появились двое новых подозреваемых

По делу о пожаре в Одесском колледже по ул. Троицкой, который произошел в декабре 2019 года и унес жизни 16 человек, сообщили о подозрении еще двум лицам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Одесской прокуратуры.

Так, сообщается, что заведующую дневным отделением экономики и предпринимательства колледжа и бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, вследствие чего возник пожар.

Кроме того, руководителю колледжа и заведующей хозяйством учебного корпуса вручено уведомление об изменении подозрения.

В настоящее время эти лица находятся под домашним арестом.

Как сообщали Українські Новини, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям начала проверку противопожарной защиты учреждений с массовым пребыванием людей.

Заводской районный суд Николаева отправил под ночной домашний арест ранее уволенного главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктора Федорчака.