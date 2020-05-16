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16 мая 2020, суббота, 10:55 117
Судебная власть 2020-05-16T12:30:01+03:00
Українські Новини
Пожар в Одесском колледже. В деле появились двое новых подозреваемых

Пожар в Одесском колледже. В деле появились двое новых подозреваемых

Анна Рудык
Пожар, Погибшие в пожаре, Пожар в Одессе, пожар в колледже
Сгоревший колледж в Одессе. Фото: https://www.facebook.com/maksymkutsyi
Сгоревший колледж в Одессе. Фото: https://www.facebook.com/maksymkutsyi

По делу о пожаре в Одесском колледже по ул. Троицкой, который произошел в декабре 2019 года и унес жизни 16 человек, сообщили о подозрении еще двум лицам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Одесской прокуратуры.

Так, сообщается, что заведующую дневным отделением экономики и предпринимательства колледжа и бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе  подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, вследствие чего возник пожар.

Кроме того, руководителю колледжа и заведующей хозяйством учебного корпуса вручено уведомление об изменении подозрения.

В настоящее время эти лица находятся под домашним арестом.

Как сообщали Українські Новини, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям начала проверку противопожарной защиты учреждений с массовым пребыванием людей.

Заводской районный суд Николаева отправил под ночной домашний арест ранее уволенного главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктора Федорчака.

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