До 5000 долларов: сколько зарабатывают IT-специалисты в Украине

в то время, как в Украине средняя зарплата в стране упала, средняя зарплата IT- специалистов возросла. Так, средняя зарплата Senior в Киеве достигла $4000, на руководящих должностях - до более чем $5000.

Такие данные приводит сайт DOU по результатам анонимного опроса, проведенного со 2 декабря до 5 января, в котором приняли участие 10 187 IТ-специалистов.

Все зарплаты указаны в долларах США (по курсу межбанка), чистыми (после уплаты налогов).

Средние зарплаты

Во всех категорий, кроме Software Engineer, за последние полгода средняя зарплата по Украине выросла: + $200 в Software Architect, + $150 в TechLead, + $100 в Senior Software Engineer и + $50 в Junior SE. В Software Engineer рост произошел в Киеве, Харькове, Днепре и Запорожье, в других городах средняя зарплата SE или не изменилась, или даже уменьшилась (в Одессе - - $220, в Виннице - - $100).

Средние зарплаты Senior-ов в Киеве достигли отметки $4000, и это на $500 и $250 выше, чем в Харькове и Львове соответственно. По Джуниор, то меньше (среди топ-5 городов) получают начинающие в Харькове ($600), а больше всего - в Киеве ($840).

Довольно высокая средняя зарплата разработчиков в Ивано-Франковске - $2000. В то время как в Одессе средняя зарплата - $1550.

Интересно, что средняя зарплата Kotlin-разработчиков в Киеве и Львове на $800 выше, чем в Харькове. Выше харьковской и средняя зарплата львовских JavaScript-разработчиков - на $185.

Средняя зарплата Senior Scala за полгода уменьшилась на $200, но все равно остается самой высокой среди других языков программирования. Среди Software Engineer самая низкая средняя зарплата в 1C-разработчиков ($1400), а самая высокая в Go ($2800).

Средняя зарплата Senior-разработчиков в продуктовой компании на $400 выше, чем в аутсорсинговой. Больше в продукте получают и Джуниор - $800 против $700 в Аутсорс и $600 в стартапе.

Самые высокие средние зарплаты среди выпускников ДонНТУ, КНУ им. Шевченко и НТУУ "КПИ" - у всех по $3000. Среди студентов, которые уже работают, самые высокие зарплаты у тех, кто учится в ДНУ им. Гончара, НТУ "ХПИ", Львовской политехнике и КНУ им. Шевченко - более $1000. Самая низкая средняя зарплата у студентов ЛНУ им. Франко - $600.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин спрогнозировал увеличение средней зарплаты украинцев до 13 тысяч в 2020 году.

Тем временем, в украинских министерствах резко поднялись зарплаты до 400 тысяч гривен.