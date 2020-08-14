Компании Коломойского в США получили кредиты из-за "коронакризиса"

Пяти американским компаниям, которые принадлежат украинским магнатам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, которых обвиняют в отмывании денег для покупки американских активов, утвердили кредитования на сумму в 13,3 миллиона долларов США через федеральную программу, направленную на сохранение рабочих мест во время пандемии коронавируса.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на данные Министерства финансов США.



Компании CC Metals & Alloys, Felman Production, Felman Trading Americas, Optima Management Group и Optima 777 были одними из более 600 тысяч американских предприятий, которым одобрили кредит в размере не менее 150 тысяч долларов США по специальной федеральной программе (известной в США под названием Paycheck Protection Program).



Согласно данным Министерства юстиции, эти украинцы вместе со своими американскими партнерами Уриэлем Лабером и Мардохеем Корфом контролируют компании CC Metals & Alloys, Felman Production, Felman Trading Americas, Optima Management Group, и Optima 777.

Согласно данным, 14 апреля компании CC Metals & Alloys утвердили кредит на сумму от 2 до 5 миллионов долларов для поддержки 145 рабочих мест.

1 июля CC Metals & Alloys временно закрылась из-за пандемии коронавируса, говорится в пресс-релизе компании.

Felman Production, производитель сплавов в Вирджинии, получил заем от 1 до 2 миллионов долларов для поддержки почти 100 рабочих мест. Украинские магнаты и их американские партнеры инвестировали десятки миллионов долларов в Felman Production с момента приобретения компании после ее банкротства в 2006 году. Через своих адвокатов Корф и Лабер говорят, что их инвестиции помогли возродить приходящие "в упадок" промышленные активы США.

Компании Felman Trading Americas, которую, по данным Министерства юстиции США, основали Корф и Лабер, чтобы скрыть право собственности магнатов, одобрили заем в размере от 350 тысяч до 1 миллиона долларов США.

В пресс-службе Корфа и Лабера отказались сказать, сколько из принятых займов (13,3 миллиона долларов) получили их компании.



Кредиты с низкими процентами по специальной программе, которую в США знают по аббревиатуре PPP, призваны помочь работникам различных предприятий во время пандемии. Критики говорят, что займы получали некоторые компании с хорошими связями или те, что хорошо финансируются.



Как сообщали Українські Новини, в США агенты ФБР обыскали офис компании Коломойского.



Кроме того, Коломойский ответил на обвинения США в отмывании средств "Приватбанка. По его словам, все средства, о которых говорит американское ведомство, были инвестированы из собственных доходов.