В Украину идет антициклон Emil: синоптик предупредила о возвращении адской жары

После прихода на Маковея (Медовый Спас) комфортной погоды, такая же тенденция продолжится и в ближайшие пару дней. Но на следующей неделе вернется адская жара. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко. По ее словам, 15 и 16 августа в Украине погоду будет определять антициклон Emil, благодаря которому практически не будет дождей. Исключением будет только возможная гроза в Прикарпатье в субботу. "В воскресенье на северо-востоке – Сумщина, Харьковщина, Черниговщина – увеличится облачность и возможные локальные небольшие дожди. Температура воздуха 24-28 градусов. На севере и востоке в субботу будет свежо, 19-24 градуса. А вот уже в воскресенье потеплеет до 23-27 градусов. Учтите, что ночи уже явно прохладные. Ближайшая минимальная температура воздуха в восточных и северных областях 9-13 градусов", – написала Диденко. В Киеве завтра и послезавтра антициклон обеспечит замечательную солнечную, с красивыми облаками, погоду. Свежее будет в субботу, около 23 градусов, а в воскресенье потеплеет до 25-27. Синоптик добавила, что на следующей неделе в Украину снова вернутся 30 градусов и даже выше. Погода в Киеве на ближайшие 2 недели от Метеопрога. Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды в последний месяц лета возможны даже заморозки. Тем временем, синоптик дал предварительный прогноз на осень, согласно которому украинцев ожидает аномально холодный октябрь.