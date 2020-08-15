В Украину идет антициклон Emil: синоптик предупредила о возвращении адской жары

После прихода на Маковея (Медовый Спас) комфортной погоды, такая же тенденция продолжится и в ближайшие пару дней. Но на следующей неделе вернется адская жара.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 15 и 16 августа в Украине погоду будет определять антициклон Emil, благодаря которому практически не будет дождей. Исключением будет только возможная гроза в Прикарпатье в субботу.

"В воскресенье на северо-востоке – Сумщина, Харьковщина, Черниговщина – увеличится облачность и возможные локальные небольшие дожди. Температура воздуха 24-28 градусов. На севере и востоке в субботу будет свежо, 19-24 градуса. А вот уже в воскресенье потеплеет до 23-27 градусов. Учтите, что ночи уже явно прохладные. Ближайшая минимальная температура воздуха в восточных и северных областях 9-13 градусов", – написала Диденко.

В Киеве завтра и послезавтра антициклон обеспечит замечательную солнечную, с красивыми облаками, погоду. Свежее будет в субботу, около 23 градусов, а в воскресенье потеплеет до 25-27.

Синоптик добавила, что на следующей неделе в Украину снова вернутся 30 градусов и даже выше.

Погода в Киеве на ближайшие 2 недели от Метеопрога.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды в последний месяц лета возможны даже заморозки.

Тем временем, синоптик дал предварительный прогноз на осень, согласно которому украинцев ожидает аномально холодный октябрь.