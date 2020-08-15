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  • В Украину идет антициклон Emil: синоптик предупредила о возвращении адской жары
15 августа 2020, суббота, 06:00 32 Карта
Жизнь 2020-08-15T07:45:02+03:00
Українські Новини
В Украину идет антициклон Emil: синоптик предупредила о возвращении адской жары

В Украину идет антициклон Emil: синоптик предупредила о возвращении адской жары

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Жара, Антициклон, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, Погода на выходные
Погода на выходных. Фото: bun.com.ua
Погода на выходных. Фото: bun.com.ua

После прихода на Маковея (Медовый Спас) комфортной погоды,  такая же тенденция продолжится и в ближайшие пару дней. Но на следующей неделе вернется адская жара.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 15 и 16 августа в Украине погоду будет определять антициклон Emil, благодаря которому практически не будет дождей. Исключением будет только возможная гроза в Прикарпатье в субботу.

"В воскресенье на северо-востоке – Сумщина, Харьковщина, Черниговщина – увеличится облачность и возможные локальные небольшие дожди. Температура воздуха 24-28 градусов. На севере и востоке в субботу будет свежо, 19-24 градуса. А вот уже в воскресенье потеплеет до 23-27 градусов. Учтите, что ночи уже явно прохладные. Ближайшая минимальная температура воздуха в восточных и северных областях 9-13 градусов", – написала Диденко.

В Киеве завтра и послезавтра антициклон обеспечит замечательную солнечную, с красивыми облаками, погоду. Свежее будет в субботу, около 23 градусов, а в воскресенье потеплеет до 25-27.

Синоптик добавила, что на следующей неделе в Украину снова вернутся 30 градусов и даже выше.

Погода в Киеве на ближайшие 2 недели от Метеопрога.Погода в Киеве на ближайшие 2 недели от Метеопрога.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды в последний месяц лета возможны даже заморозки.

Тем временем, синоптик дал предварительный прогноз на осень, согласно которому украинцев ожидает аномально холодный октябрь.

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