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14 августа 2020, пятница, 14:47 195
Финансы 2020-08-14T15:03:02+03:00
Українські Новини
Марченко заявил, что долги Украины реструктуризировать не нужно

Марченко заявил, что долги Украины реструктуризировать не нужно

Кира Молчанова
Госдолг, Реструктуризация, реструктуризация долга, Госдолг Украины
Сергей Марченко. Фото: apostrophe
Сергей Марченко. Фото: apostrophe

Министр финансов Сергей Марченко считает, что для реструктуризации долговых обязательств Украины нет оснований.

Об этом он сообщил в интервью журналу "Фокус", передают Українськi Новини.

"Я категорически не воспринимаю даже постановку вопроса о реструктуризации долговых обязательств Украины. Для новой реструктуризации нет оснований - ни политических, ни экономических", - сообщил он.

По словам министра, Украина должны идти в сторону снижения кредитных рисков, улучшения репутации и повышения кредитных рейтингов, поскольку это позволит заменить предыдущие "дорогие" долги новыми - дешевыми.

Также Марченко подчеркнул, что последний выпуск евробондов біл размещен под самую низкую ставку с 2007 года.

По его словам, объем государственного долга на конец июля составляет около 85 млрд долларов, из этой суммы на внешний долг приходится 42 млрд долларов.

Он отметил, что в 2020 году госдолг увеличится из-за необходимости финансировать дефицит госбюджета в объеме 7,5% ВВП.

"Крупнейшие выплаты по госдолгу должны быть в сентябре, когда нужно отдать около 2,1 млрд долларов. Но для сентябрьских выплат мы аккумулировали достаточно ресурсов. В октябре-декабре долговая нагрузка будет умеренной и посильной", - подчеркнул Сергей Марченко.

Как сообщали Українськi Новини, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июне увеличился на 3,5%, или на 2,89 млрд долларов до 85,01 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Кабинет Министров создал Агентство по управлению государственным долгом.

Также государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле увеличился на 1,3%, или на 1,05 млрд долларов до 81,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

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