В США заявили, что "Институт Конфуция" пагубно влияет на студентов

Сеть культурно-образовательных центров "Институт Конфуция", где можно было изучать китайский язык и культуру, в США назвали иностранной миссией, которая может быть опасна.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости.

"Сегодня госдепартамент заявил, что американский центр "Института Конфуция" является иностранной миссией КНР, признав его тем, чем он в действительности является: организацией, продвигающей глобальную кампанию пропаганды и пагубного влияния Пекина в университетских кампусах и школах США. "Институты Конфуция" финансируются КНР и являются частью аппарата глобального влияния и пропаганды Коммунистической партии Китая", - говорится в письменном заявлении Помпео.

По словам Помпео, работники образовательных учреждений, школьники и студенты должны сами решить, сотрудничать ли с сетью, а также, стоит ли продолжать образовательные программы, которые поддерживает коммунистическая партия Кита.

Помпео заявил, что американские школьники и студенты должны иметь доступ к изучению китайского языка и культуры "без манипуляций Коммунистической партии Китая и ее подручных".

Как сообщали Українські Новини, власти Китая начали внедрять жесткие меры для контроля и снижения рождаемости среди уйгуров и других мусульманских меньшинств.

Китай ввел ограничения на работу американских средств массовой информации на своей территории.

Соединенные штаты Америки обещали выслать около 3 тысяч китайских студентов, аспирантов и ученых, связанных с университетами, которые сотрудничают с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Причиной таких радикальных мер является скандальный законопроект Китая по поводу нацбезопасности Гонконга.