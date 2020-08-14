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14 серпня 2020, пʼятниця, 14:43 6
Америка 2020-08-14T15:30:02+03:00
Українські Новини
У США заявили, що "Інститут Конфуція" згубно впливає на студентів

У США заявили, що "Інститут Конфуція" згубно впливає на студентів

Кира Молчанова
США, Китай, Інститут Конфуція
Китай. Фото: visitchina.ru
Китай. Фото: visitchina.ru

Мережа культурно-освітніх центрів "Інститут Конфуція", де можна було вивчати китайську мову і культуру, в США назвали іноземною місією, яка може бути небезпечна.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, передає РІА Новини .

"Сьогодні держдепартамент заявив, що американський центр "Інституту Конфуція" є іноземною місією КНР, визнавши його тим, чим він насправді є: організацією, яка просуває глобальну кампанію пропаганди і згубного впливу Пекіна в університетських кампусах і школах США. "Інститути Конфуція" фінансуються КНР і є частиною апарату глобального впливу і пропаганди Комуністичної партії Китаю", - йдеться в письмовій заяві Помпео.

За словами Помпео, працівники освітніх установ, школярі і студенти мають самі вирішити, чи співпрацювати з мережею, а також, чи варто продовжувати освітні програми, які підтримує комуністична партія Кита.

Помпео заявив, що американські школярі і студенти мають мати доступ до вивчення китайської мови і культури "без маніпуляцій Комуністичної партії Китаю і її підручних".

Як повідомляли Українські Новини, влада Китаю почали впроваджувати жорсткі заходи для контролю і зниження народжуваності серед уйгурів та інших мусульманських меншин.

Китай ввів обмеження на роботу американських засобів масової інформації на своїй території.

Сполучені штати Америки  обіцяли вислати близько 3 тисяч китайських студентів, аспірантів і науковців, пов'язаних з університетами, які співпрацюють з Народно-визвольною армією Китаю (НВАК). Причиною таких радикальних заходів є скандальний законопроект Китаю з приводу нацбезпеки Гонконгу.

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