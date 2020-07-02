подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 июля 2020, четверг, 08:58 716
Политика мира 2020-07-02T09:15:02+03:00
Українські Новини
Китай вводит жесткие ограничения на работу американских СМИ

Китай вводит жесткие ограничения на работу американских СМИ

Елизавета Кесельман
США, Китай, Ограничения журналистов, Конфликт США и Китая, Работа СМИ
СМИ. Фото: pixabay
СМИ. Фото: pixabay

Конфликт на США и Китая начал обостряться на фоне пандемии коронавируса. Ранее США заявило о намерениях выгнать китайских студентов из своих ВУЗов. В ответ на это Китай вводит ограничения на работу американских средств массовой информации (СМИ) на своей территории. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает издание Bloomberg.

Как отмечает вкдомство, МИД Китая обязал в течение семи дней предоставить китайской стороне письменную информацию о всех сотрудниках, работающих на территории КНР, финансах и иной деятельности информационных агентств Associated Press, United Press International, CBS, National Public Radio.

Еще неделю назад США ужесточили правила работы для четырех китайских средств массовой информации, определив их статус как "иностранные представительства", а именно:  работу Центрального телевидения Китая, агентства China News Service, газетах "Жэньминь жибао" и Global Times. 

Как сообщали Українські Новини, Америка намерена запретить самолетам китайский авиакомпаний летать в США.

Кроме того, Трамп отказался от жестких санкций против Китая. Он боится сорвать крупную торговую сделку.

Больше новостей о: США Китай Ограничения журналистов Конфликт США и Китая Работа СМИ

В США признали Huawei угрозой национальной безопас...
Унижает женщин и поддается влиянию диктаторов. В C...
Трамп отказался от жестких санкций против Китая. О...
Законопроект о медиа содержит инструменты цензуры,...
Киев усилил карантин, а Черновцы смягчили. Какие и где действуют ограничения и ослабления
Повышение прожиточного минимума. Что изменится при назначении пенсий и соцвыплат
Новости
В июне госбюджет по доходам перевыполнили, но с начала года он остается с дефицитом 09:29
Польша отменила двухнедельную обсервацию для прибывших граждан из Украины 09:29
Инвесторы "Аркады" планируют самозаселиться в готовый дом в ЖК "Патриотика" 09:10
За сутки на Донбассе боевики понесли серьезные потери, лишившись почти десятка "бойцов". 09:04
Китай вводит жесткие ограничения на работу американских СМИ 08:58
больше новостей
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, увеличилось 12:57
Результаты ВНО по украинскому языку и литературе огласят до 25 июля 14:44
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
Рейтинг "Слуги народа" падает, ОПЗЖ и "Евросолидарности" — растет, — соцопрос 12:51
С сегодняшнего дня украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ 05:45
больше новостей
С сегодняшнего дня украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ 05:45
В Праге на мосту устроили
В Праге попрощались с карантином и накрыли 500-метровый стол на Карловом мосту 14:34
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
В Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,4 15:40
В Офисе Президента хотят наказывать за публикацию секретных разговоров чиновников 16:59
больше новостей
Доллар подскочил в цене. Официальный курс от НБУ на четверг
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok