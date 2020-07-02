Китай вводит жесткие ограничения на работу американских СМИ

Конфликт на США и Китая начал обостряться на фоне пандемии коронавируса. Ранее США заявило о намерениях выгнать китайских студентов из своих ВУЗов. В ответ на это Китай вводит ограничения на работу американских средств массовой информации (СМИ) на своей территории. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает издание Bloomberg.

Как отмечает вкдомство, МИД Китая обязал в течение семи дней предоставить китайской стороне письменную информацию о всех сотрудниках, работающих на территории КНР, финансах и иной деятельности информационных агентств Associated Press, United Press International, CBS, National Public Radio.

Еще неделю назад США ужесточили правила работы для четырех китайских средств массовой информации, определив их статус как "иностранные представительства", а именно: работу Центрального телевидения Китая, агентства China News Service, газетах "Жэньминь жибао" и Global Times.

Как сообщали Українські Новини, Америка намерена запретить самолетам китайский авиакомпаний летать в США.

Кроме того, Трамп отказался от жестких санкций против Китая. Он боится сорвать крупную торговую сделку.